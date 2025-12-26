Un joven deportista de 17 años murió ahogado en un camping en Concordia.

El hombre que logró sacar el cuerpo del agua, relató a Elonce los dramáticos minutos y denunció la ausencia de guardavidas y asistencia. “Quiso salvar al hermano más chico, pero él no pudo salir”, dijo. Detalles del hecho.

La Navidad, una fecha asociada al descanso, los encuentros familiares y la celebración, quedó atravesada por el dolor y la conmoción en Concordia. Pasado el mediodía de este jueves, el Camping Cascadita Dri se convirtió en escenario de una tragedia que sacudió a toda la comunidad: un joven deportista de 17 años perdió la vida tras ahogarse en el lugar, en un episodio que, según el crudo testimonio de quienes estuvieron allí, podría haberse evitado.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:50, cuando el adolescente se encontraba bañándose junto a sus hermanos. En un momento, se sumergió en el agua y no logró salir. Permaneció bajo la superficie durante un lapso estimado de más de quince minutos, mientras la desesperación comenzaba a ganar terreno entre los presentes.

Estremecedor testimonio

Uno de los primeros en acudir fue Ian Briosi, quien había llegado al camping para pasar el día junto a su familia y la de un amigo. En diálogo con Elonce, brindó un testimonio estremecedor, marcado por la impotencia, la angustia y la bronca. “Planeamos con mi amigo ir a la Tribilín y fuimos en la Cascadita Dri. Llegamos con la familia, su familia y la mía, instalamos los sillones. Cuando empezamos a acomodarnos, se escuchaba ‘ayuda, ayuda’”, recordó.

En un primer momento, Briosi pensó que se trataba de un episodio menor. “Lo único que hicimos fue empezar a correr hacia el lugar, pensando que eran los niños nuestros también, porque habían llegado varios chicos”, relató a Elonce. Sin embargo, al llegar se encontraron con una escena desesperante: tres hermanos se estaban bañando y, de repente, uno de ellos se había hundido en el lugar y había sido perdido de vista de la superficie.

Según su relato, el menor habría caído en un pozo profundo, invisible a simple vista. “Al parecer, el chico quiso salvar al más chico. A los empujones los llevó hasta la orilla del arroyo, pero él no pudo salir”, explicó a Elonce. En ese intento desesperado por rescatar a su hermano, el joven deportista quedó atrapado bajo el agua.

“No había guardavidas ni señalización”

Ian Briosi y su amigo Pablo Martínez comenzaron de inmediato la búsqueda. “Estuvimos media hora, ya medio acalambrados los dos”, contó. Ante la falta de medios y de asistencia, improvisaron. “Lo único que llegó a pensar mi compañero fue agarrar un palo y empezar a tantear el fondo, mientras yo lo acompañaba al lado”, recordó.

El momento en el que lograron encontrar el cuerpo quedó grabado para siempre en su memoria. “Cuando él pisó, sintió una mano. Ahí nos dimos cuenta. Él lo agarró de la mano, yo de la parte del cuerpo y lo sacamos afuera”, relató a Elonce con la voz cargada de emoción.

Una vez fuera del agua, comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar. “Hicimos veinte minutos, media hora de RCP hasta que llegó la ambulancia”, afirmó.

Sin embargo, lo que más indignación le genera a Briosi es la ausencia total de asistencia durante ese tiempo. “No había nada. Ni policía, ni ambulancia, ni guardavidas. Nada de nada”, enfatizó.

Según su testimonio, la ambulancia recién apareció después de más de media hora. “Media hora después llegó. Todo ese tiempo éramos nosotros, su padre, que creo que no sabía nadar, pero con la desesperación también estaba ahí”, relató.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde pese a los esfuerzos del personal médico se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Marko Santino Gómez Altamirano, un reconocido deportista de Concordia, destacado en taekwondo y recientemente distinguido con el Premio al Mérito en los Premios San Antonio de Padua.