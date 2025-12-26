Falleció uno de los comentaristas deportivos de mayor fuste en Paraná

Los pasillos periodísticos de la Capital entrerriana se conmovieron en las últimas horas de esta Navidad 2025. José Antonio “Jocho” Venturino, recordado comentarista deportivo de LT 14 y otras emisoras FM, falleció en la tarde de hoy tras una tan abrupta como breve lucha contra el cáncer.

La aciaga información preliminar, sin oficialización inmediata desde su grupo familiar o de su círculo íntimo, generó la lógica cadena de llamados hasta que uno de sus más estrechos amigos lo corroboró.

Sebastián José Britos, uno de los más eximios relatores del básquet y del fútbol provincial, en diálogo con Cuestión Entrerriana fue quien confirmó tan infausta noticia: el célebre analista deportivo, “Jocho” Venturino, dejó de existir víctima de un cáncer fulminante que en menos de dos meses minó su resistencia.

Su reconocidísima voz, su estilo inconfundible, lo erigieron como uno de los críticos de mayor predicamento en la Región, profesión en la cual brilló especialmente en finales de la década del ’80 y durante parte de los ’90, cuando decidió priorizar otra profesión, aunque sin dejar definitivamente esta actividad donde cosechó indiscutible prestigio.

“Jocho” se caracterizó por su jovialidad, no exenta de un fuerte carácter para definir posicionamientos. Su condición comunicacional era tendiente a la expresión sin titubeos, sin vacilaciones, y era muy apasionado a la hora de defender criterios o puntos de vista.

Fulguró también en programas como Tribuna Deportiva, página oral -tan histórica como brillante- de la radiofonía del litoral argentino, pero a la vez aportó su línea periodística a otros medios radiales y televisivos donde siempre prevaleció un modo particular de ver al basquetbol y al fútbol en distintos niveles de competencias locales, provinciales y nacionales.

La versión más cruel de esta compleja patología afectó vertiginosamente a José Antonio Venturino quien hoy voló alto a reencontrarse con varias glorias de la prensa “Panza Verde” como a leyendas de nuestro deporte.

Los restos del eternamente querido “Jocho” serán despedidos este viernes por la mañana en la Sala N° 2 de SENTIR, de 8 a 11, hora en la cual será trasladado al Cementerio Solar del Río, para su inhumación.