Entre Ríos fortalece el compromiso con la atención para el cuidado de la salud mental y prevención del suicidio

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Salud Mental, desarrolló durante todo el año acciones de promoción y atención para el cuidado de la salud mental y prevención del suicidio. En este sentido, se generaron acciones territoriales y de capacitación de manera articulada con fuerzas de seguridad, educación, justicia, universidades, y sectores de la sociedad civil.

Desde el programa provincial de Prevención del Suicidio se llevaron adelante más de 80 intervenciones en toda la provincia en el 2025. Estas acciones incluyen, además, conversatorios para instituciones educativas, la comunidad en general y equipos de salud. De este modo se busca generar un acercamiento a la problemática, brindando herramientas teórico-prácticas para identificar y acompañar situaciones.

También se fortaleció el funcionamiento de la Línea 135 de Acompañamiento y Abordaje de las urgencias por motivos de salud mental. Esta línea es gratuita, confidencial, está disponible las 24 horas y es atendida por profesionales de salud.

Vigilancia de intentos de suicidio

En base al plan provincial de Vigilancia de Intentos de Suicidio, durante el 2025 se logró que el 70 por ciento de los hospitales generales públicos de la provincia notifiquen los intentos de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. El objetivo es completar progresivamente, durante 2026, la incorporación de los nosocomios que aún no notifican.

Contar con esta información permite identificar grupos de mayor riesgo, monitorear el desempeño de los efectores y orientar acciones. Uno de los aspectos fundamentales de la vigilancia es que no se limita a registrar los casos, sino que incorpora un monitoreo activo y seguimiento de cada caso, para reducir el riesgo de nuevos intentos de suicidio.

Capacitaciones

A su vez, durante el año se desarrollaron: capacitaciones a la Policía de Entre Ríos para intervenir en crisis de salud mental en vía pública; una instancia de formación para comunicadores y periodistas sobre el tratamiento responsable en medios de la temática del suicidio; cursos presenciales y virtuales para trabajadores de la administración, con eje en el cuidado de la salud mental en el ámbito laboral. Además, se avanzó en convenios de colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Ministerio de Seguridad y Justicia.