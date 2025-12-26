Más de 50 estudiantes de escuelas técnicas realizaron pasantías en el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande

A lo largo del año, más de 50 estudiantes de escuelas técnicas de Concordia, Chajarí y Federación realizaron prácticas profesionales supervisadas en áreas del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. El programa, parte del trabajo conjunto entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y el Consejo General de Educación (CGE), tuvo como objetivo fortalecer la formación técnica y promover la experiencia laboral temprana.

Participaron durante 2025, alumnos de las escuelas de educación técnica N° 1 Pablo Stampa de Chajarí, N° 1 Brig. Gral. Pascual Echagüe de Concordia, Nº 57 Fray Luis Beltrán de Federación y la secundaria Técnica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAL UNER).

En este marco, el presidente de la Delegación Argentina, embajador Alejandro Daneri, señaló: «Esta iniciativa hace a nuestro compromiso con la educación técnica. Cada grupo de estudiantes pudo acercarse a procesos reales de trabajo y a tecnologías que forman parte del funcionamiento cotidiano de Salto Grande. Es fundamental abrir estas puertas y acompañar la formación de los futuros profesionales de Entre Ríos. Fortalecer la educación es también fortalecer la capacidad productiva de la región y la provincia».

A través de convenios específicos entre la Delegación Argentina y las instituciones educativas, los estudiantes accedieron a experiencias de aprendizaje directo en áreas vinculadas a la generación, transmisión, ingeniería, mantenimiento, gestión de recursos y soporte informático del complejo hidroeléctrico.

En este sentido, el vicepresidente de la Delegación Argentina, Pedro Galimberti, destacó: «Tuvieron la oportunidad de aprender en un entorno técnico de alta complejidad, integrándose a equipos de trabajo y conociendo de primera mano cómo se opera una de las obras energéticas más importantes del país. Celebramos el entusiasmo con el que participaron y reafirmamos nuestra voluntad de seguir implementando estas acciones que generan nuevas oportunidades para los jóvenes entrerrianos».

Por su parte, la directora de Educación Técnico Profesional del CGE, Natalia Sendra, resaltó que «las prácticas profesionalizantes no solo permiten a los estudiantes aplicar lo aprendido en el aula, sino que también fomentan un aprendizaje significativo». Y valoró «la conexión entre la teoría y la práctica», lo cual enfatizó «es esencial en la formación técnica. Nuestros jóvenes están adquiriendo habilidades que les serán fundamentales en su desarrollo profesional». Resaltó que «este tipo de iniciativas refuerzan nuestra misión pedagógica de preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral, promoviendo una educación integral que valore tanto el conocimiento técnico como el desarrollo de competencias blandas».

Estas prácticas permitieron a los alumnos trabajar con tecnologías actuales, conocer procesos críticos de la operación del sistema hidroeléctrico y desarrollar competencias profesionales claves para su futuro desempeño laboral.

El programa en Salto Grande

En diferentes instancias del año, con previa entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal e inducciones impartidas por el sector Seguridad Industrial y el área Recursos Humanos, tres grupos de estudiantes accedieron a la experiencia formativa en Salto Grande por un período de dos meses. El primero estuvo conformado por 17 alumnos de la especialidad Técnico Mecánico Electricista de la EET Nº 1 de Chajarí, quienes realizaron sus prácticas en las gerencias de Generación, Transmisión e Ingeniería y Planeamiento.

El segundo grupo fue integrado por 15 estudiantes del 7° año de las orientaciones Técnico Mecánico Eléctrico y Maestro Mayor de Obras de la EET Nº 1 de Concordia, desempeñándose en las gerencias mencionadas, y dos estudiantes de la Tecnicatura en Programación de la FCAL UNER, quienes participaron en el área de Informática y Comunicaciones.

En tanto, el tercero incluyó a 17 alumnos de la especialidad Técnico Mecánico Electricista de la EET N° 57 de Federación, quienes desarrollaron actividades formativas en sectores vinculados a la gestión de recursos, auscultación civil, mantenimiento mecánico y eléctrico, líneas, subestaciones y laboratorio de análisis de aceite.

Al finalizar la pasantía, los estudiantes de cada grupo agradecieron la oportunidad, destacaron la experiencia, así como su contribución para su futuro en el rubro, y resaltaron el buen ambiente y trato laboral por parte de los equipos técnicos de Salto Grande