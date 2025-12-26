Dic 26

En enero la OSER comienza a implementar la receta electrónica

 

A partir del 1° de enero la receta electrónica será de carácter obligatorio para todos los medicamentos a los que la Obra Social de Entre Ríos brinda cobertura.

viernes 26 de diciembre de 2025 | 8:50hs.

 

Se dividen en dos grupos: SIN AUTORIZACIÓN Y CON AUTORIZACIÓN.

 

1) SIN AUTORIZACIÓN: medicamentos dentro del plan ambulatorio de OSER. El médico confecciona la receta electrónica y le entrega al afiliado el número de receta. En farmacia retira la medicación con DNI + el número de receta.

 

2) CON AUTORIZACIÓN: Medicamentos dentro del plan crónicos y oncológicos y patologías especiales.

 

A- Para medicamentos en el plan crónicos: El médico confecciona seis recetas (una por cada mes de validez del plan) y completa el formulario de OSER GP-777.

 

En sede el afiliado tiene que presentar: números de receta + formulario y estudios complementarios. En farmacia retira la medicación con DNI + el número de receta.

 

B- Para medicamentos en el plan oncológicos y patologías especiales: el médico confecciona la receta y completa el formulario correspondiente.

 

En cada sede de OSER el afiliado tiene que presentar: número de receta + formulario y estudios complementarios. Una vez AUTORIZADO, se le notificará a través del mail. En farmacia retira la medicación con DNI + el número de receta.

 

Datos

 

. Todas las recetas en papel expedidas hasta el 31/12 mantendrán vigencia.

 

. El médico prescriptor DEBE SER PRESTADOR DE OSER.

 

. Este procedimiento NO involucra el uso de la aplicación MI.OSER. (APFDigital

