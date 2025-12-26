“El Convenio de Cooperación con el gobierno institucionaliza la política de capacitaciones que UPCN sostiene hace más de 10 años”

El Sindicato destacó como un logro histórico la firma del Convenio Marco de Cooperación con el gobierno provincial, que apunta a la capacitación de empleados públicos entrerrianos. “A través de este compromiso, se institucionaliza y se le otorga reconocimiento a una política de formación de los trabajadores que en UPCN venimos sosteniendo hace más de diez años”, expresó al respecto la Secretaria de Capacitación, Adriana Satler. Resaltó que las capacitaciones dictadas por el Sindicato beneficiarán a los trabajadores a la hora de recategorizar.

El Convenio reconoce la validez de todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022, las que podrán ser acreditadas por los trabajadores para su recategorización. “Esto es sumamente importante porque institucionaliza una política que venimos sosteniendo hace más de diez años y ahora logra tener reconocimiento”, expuso al respecto Satler.

Para ello el texto “habilita una cláusula de permisos en el horario laboral, que nos parece central para el ejercicio de este derecho”, remarcó.

Acotó que “no sólo abarca cursos, sino también jornadas. Y en ese marco tenemos que trabajar en las jornadas institucionales, que son de carácter gremial pero con un sentido de capacitación”.

Señaló que asimismo “ordena, para que las capacitaciones tengan condiciones y parámetros claros, estableciendo una vara alta para todos los que quieran hacerlas”, a la vez que “articula la formación con otros actores del sistema educativo formal, generando la posibilidad de intercambio”.

Satler subrayó que “al margen de cumplir todos los requisitos del Plan Anual de Capacitaciones, vamos a pedir que la Dirección de Recursos Humanos o, en su defecto, la Secretaría de Trabajo, realicen auditorías constantes sobre el desarrollo de los cursos para garantizar la calidad de los contenidos, la metodología, la evaluación, entre otros puntos”.

Señalo luego que, para realizar las capacitaciones de UPCN, no es condición que los trabajadores sean afiliados al Sindicato. “Estamos convencidos de que todos los trabajadores tienen que poder acceder a las instancias de formación si queremos un Estado eficiente”, sostuvo en ese sentido.

El convenio

En su primera cláusula, el Convenio Marco de cooperación entre el Ministerio de Gobierno de Trabajo y UPCN, describe al acuerdo como “un canal de mutua cooperación entre las partes, que favorezca la colaboración en la organización de actividades de formación y capacitación técnico-profesional y laboral, investigación, extensión, que se vinculen a los proyectos que en acuerdo las partes definan, como así también toda otra actividad que resulte apropiada a tal fin, que promueva el desarrollo de los trabajadores de la administración pública provincial”.

La segunda cláusula reconoce validez a “todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022”, que podrán “ser acreditadas, a los fines del instructivo que se acuerde para las recategorizaciones, conforme los requisitos objetivos previstos en el futuro instructivo y previa presentación de una carpeta conteniendo datos de la nómina de participantes que hubieran obtenido su certificado”. Establece también que “las capacitaciones alcanzadas por el presente convenio se incorporarán al legajo del personal a todos los efectos”.

Luego establece que el Ministerio “se compromete, en cumplimiento del artículo 7° del Decreto N° 1098/24 MGT, a comunicar a los titulares de cada Organismo de la Administración, que deberán dispensar el cumplimiento efectivo de tareas en los lugares de trabajo, a los agentes que realicen los cursos en las distintas modalidades disponibles”.

“El Ministerio y UPCN podrán formular y ejecutar planes o programas de formación de recursos humanos, intercambio de experiencias y asistencia técnica, así como también organizar cursos, seminarios, jornadas, charlas, conferencias, y toda otra actividad académica, técnico-científica o de extensión que contribuya a la satisfacción del mutuo interés, que se encuadren dentro de los Ejes del Plan de Capacitaciones para la Administración Pública según Decreto Nº 1098/24MGT, modificatorios, complementarios y el que en el futuro lo reemplace”, dispone el Convenio.

Asimismo expresa que “las partes acuerdan que, cuando el dictado de un curso de capacitación esté a cargo de empleados que cumplan tareas en la Administración Pública Provincial, sean estos técnicos, administrativos, profesionales o docentes, se dicte dentro de su horario laboral se deberá autorizar la comisión de servicio correspondiente y en caso de corresponder autorizar los viáticos pertinentes. Se reconocerá la actividad del capacitador como antecedente en su legajo a fin del desarrollo de su carrera”.

El Ministerio “se compromete a comunicar a UPCN la totalidad de la de capacitaciones disponibles, ofrecidas por la Provincia, estableciendo un cupo mínimo para trabajadores afiliados al sindicato firmante y afianzando canales de difusión de la oferta referida”, expresa la sexta cláusula.

Más adelante expresa que toda la información sobre “capacitaciones para empleados públicos, incluyendo cursos, jornadas, conversatorios, talleres o cualquier otra modalidad de formación, estará centralizada en el sitio web oficial de la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia”. Y establece que “las capacitaciones aprobadas por UPCN serán incorporadas a la plataforma con la posibilidad de que los trabajadores puedan inscribirse on line”.

La cláusula octava instituye que “UPCN brindará sin costo alguno sus espacios educativos y auditorios para capacitaciones dictadas por organismos provinciales previa solicitud y disponibilidad, siempre que esas actividades se encuentren acreditadas por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social o por el Organismo competente”.