La Feria Navideña cerró con un gran número de visitantes y compras en Paraná

Con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el espíritu festivo se vivió a pleno en la edición 2025 de la Feria Navideña. Con más de 100 emprendimientos de distintos rubros productivos y gastronómicos de la provincia, fue una jornada colmada de color, propuestas locales, encuentro y música en vivo.

La feria fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y contó con el acompañamiento de la Vicegobernación, las Secretarías de Desarrollo Emprendedor y de Cultura, Enersa y la Municipalidad de Paraná, en un trabajo articulado para fortalecer la economía local y el entramado emprendedor entrerriano.

La vicegobernadora de la provincia, en su recorrido por la Feria Navideña, destacó este espacio de encuentro festivo «donde los emprendedores pueden mostrar su talento y trabajo con identidad entrerriana». Resaltó, además, la importancia de «la producción local de calidad como motor de crecimiento y desarrollo para nuestra provincia».

Asimismo, la mandataria valoró la marca Manos Entrerrianas, ahora con una nueva imagen, porque «fortalece las capacidades comerciales, permite visibilizar la riqueza cultural de la provincia, y también promover el consumo responsable y fomentar el emprendedurismo en Entre Ríos», aseveró Aluani.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, destacó, en esta feria, «no sólo encontramos obsequios, esta Feria nos permite conectar con los emprendedores, con productos hechos con el corazón, con valor entrerriano. Que es lo que impulsamos desde la marca provincial Manos Entrerrianas».

Durante la tarde, quienes visitaron la feria pudieron realizar sus compras navideñas y, además, disfrutar de música en vivo, libros de editoriales entrerrianas, un desfile de moda circular y un sector gastronómico, generando un espacio de encuentro para toda la familia y potenciando la circulación de público, una tarea que se viene llevando adelante desde la Dirección de Economía Social dependiente de la Secretaría de Gestión Social.

Allí también, se presentó la nueva imagen de la marca Manos Entrerrianas, resultado de un proceso participativo con la comunidad. La nueva estética fue la ganadora del concurso realizado a principios de este año, que contó con más de 100 inscriptos.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la comercialización de los productos elaborados por emprendedores y emprendedoras, acompañando cada etapa de sus proyectos productivos y promoviendo espacios de visibilización, venta directa y vinculación con la comunidad.

Feria de libros y editoriales entrerrianas:

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos acompaña el trabajo de los autores y las editoriales entrerrianas. Lo hace a través de convocatorias federales y ferias itinerantes en distintas localidades de la provincia. En el 2025, el área gestionó la primera Feria Provincial del Libro que se realizó en Concordia y fue visitada por más de 20 mil personas. También se suma el trabajo de la Editorial de Entre Ríos y la Biblioteca Provincial con la difusión de literatura hecha en la provincia. Hoy, distintas editoriales se suman a esta Feria gracias a una gestión de Cultura, para poner a disposición del público la opción de un libro como regalo para esta navidad.