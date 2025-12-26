Juicio Político: sin dictamen de la comisión investigadora

La Cámara de Diputados tuvo su 13º Sesión Especial este viernes 26 cuyo único objeto de convocatoria fue el de tramitar las denuncias formuladas contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. La comisión de Juicio Político se había reunido durante la mañana, pero -tras la ausencia del Bloque Más para Entre Ríos- no logró reunir las firmas requeridas para avanzar con un dictamen sobre las denuncias analizadas. En tanto, el expediente sobre la tercera acusación -que tramitó por separado- fue rechazado in limine

La convocatoria a 13º Sesión Especial del 146º Período Legislativo de la Cámara de Diputados desarrollada este viernes 26 giró en torno de un único tema: el trámite parlamentario de los Expedientes Administrativos Nº 3.400 y Nº 3.432 (unificados) de solicitud de juicio político a la magistrada del STJ, que quedó irresuelto por no contar con dictamen de la comisión investigadora. La ausencia del bloque de la primera minoría en las dos últimas reuniones de comisión dificultó la confección del dictamen necesario para que el asunto se trate en sesión.

La presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Gabriela Lena, entendió que no se emitió dictamen porque “el bloque Más para Entre Ríos no asistió a las comisiones en las que se debía firmar dictamen”. La diputada subrayó, además, que “es un tema de trascendencia institucional en el que debemos ponernos de acuerdo sobre la postura a tomar y, si no es así, que se emitan dictámenes diferentes. Escuchamos que se reclamó tiempo de debate, podrían haber aprovechado las reuniones de comisión, pero no se hicieron presentes”, sostuvo.

En cambio, el pleno del cuerpo rechazó in limine el Expediente Administrativo Nº 3.580 referida a la acusación presentada en tercer término, “por no reunir los requisitos necesarios para tramitar un juicio político”, según explicó Lena. La Constitución Provincial establece un plazo de 30 días para la resolución de un trámite de este tipo, que se extiende hasta el 5 de enero. En virtud de ese plazo, la diputada Lena mocionó que el expediente quede disponible para que sea tratado en la próxima sesión que celebre la Cámara.