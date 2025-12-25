Entre Ríos formará docentes en el uso de la inteligencia artificial a partir de 2026

Luego de capacitar en el presente año a más de 10.000 docentes a través del programa Enseñar Conectados, el Gobierno provincial anunció que avanzará con una nueva etapa de formación docente enfocada en el uso de inteligencia artificial en las aulas.

Autoridades de la Secretaría de Modernización, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, mantuvieron un encuentro de trabajo con el nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, con el objetivo de realizar un balance del programa Enseñar Conectados y avanzar en una nueva agenda de capacitación docente vinculada a la incorporación de inteligencia artificial en las aulas.

Durante el encuentro se destacó el alcance del programa Enseñar Conectados, que en 2025 capacitó a más de 10.000 docentes en toda la provincia, consolidándose como una de las principales iniciativas de formación en competencias digitales para educadores.

En este marco, se anunció que en 2026 se pondrá en marcha una segunda etapa del programa, orientada específicamente a la capacitación docente en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aula, con un enfoque práctico, pedagógico y centrado en el uso responsable de la tecnología.

Respecto a la iniciativa, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó la importancia de coordinar tecnología, formación docente y una visión de futuro «para que la provincia esté preparada para los desafíos del siglo XXI».

En esa linea, el titular del CGE remarcó que «la educación no puede quedar al margen de los cambios tecnológicos que atraviesan la sociedad», y destacó la importancia de «incorporar inteligencia artificial en la formación docente como una herramienta clave para fortalecer las prácticas pedagógicas y preparar a los estudiantes para los desafíos del presente y del futuro».

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, señaló que «existe un mandato claro del gobernador de llevar a Entre Ríos al siglo XXI, lo que implica no solo modernizar el Estado, sino también acompañar al sistema educativo con capacitación y tecnología, entendiendo a la inteligencia artificial como una gran oportunidad para ese proceso».

La decisión del Gobierno de Entre Ríos es seguir impulsando políticas públicas que integren educación y tecnología, fortaleciendo la formación docente y promoviendo una educación pública preparada para los desafíos de una sociedad cada vez más digital.