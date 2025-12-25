El CGE avanza en la planificación del ciclo lectivo 2026

En el salón auditorio General San Martín del Consejo General de Educación, en Paraná, se llevó a cabo el primer encuentro entre el presidente del organismo, Carlos Cuenca, y los 17 directores departamentales de escuelas de la provincia.

La reunión tuvo como eje principal definir líneas de trabajo durante el período de receso escolar, con el objetivo de dejar el sistema educativo en condiciones para garantizar el normal inicio del ciclo lectivo el próximo 2 de marzo en toda la provincia.

En ese marco, Cuenca destacó la importancia del encuentro y el rol estratégico que cumplen los directores departamentales dentro del sistema educativo provincial. Al respecto, señaló: «Los directores departamentales son fundamentales para el desarrollo de las políticas educativas de la provincia. La figura de ellos representa la cara visible y nuestros ojos en el territorio».

«Creo firmemente en este tipo de encuentros grupales y de construcción colectiva, pero también vamos a continuar con el diálogo de manera individual, a través de reuniones programadas. Sabemos que hay aspectos positivos y también demandas que debemos atender, algunas de ellas asociadas a infraestructura», remarcó el funcionario.

La jornada estuvo dirigida por el coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas (DDE) Sebastián Benedetti, quien expuso en primera instancia y luego cada departamental tuvo la oportunidad de expresar su mirada y realizar un balance del trabajo desarrollado hasta el momento, destacándose logros vinculados al compromiso con la gestión, el trabajo articulado con el CGE, la presencia territorial, el ordenamiento administrativo, el fortalecimiento del rol institucional, el diálogo y la apertura a la sociedad, así como la articulación con otras instituciones.

El encuentro permitió consolidar un espacio de escucha, intercambio y planificación conjunta, reafirmando el trabajo territorial y coordinado como eje central para asegurar un inicio de clases ordenado y en condiciones en toda la provincia