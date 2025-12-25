La ATER y el Colegio de Escribanos avanzan en la mejora de procesos catastrales

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Colegio de Escribanos de Entre Ríos firmaron un convenio de cooperación orientado a optimizar mecanismos de intercambio de información, fortalecer los canales de consulta y mejorar la calidad de los procesos de Catastro provincial y la actividad notarial.

El acuerdo -suscripto por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Horacio Devetter- constituye una herramienta que permitirá profundizar el trabajo articulado entre ambas instituciones.

A partir de este esquema de cooperación, los escribanos contarán con mejores herramientas para el análisis de antecedentes dominiales y la identificación de los inmuebles, al tiempo que se optimizan los circuitos de consulta y los procesos que administra el organismo tributario.

En relación con el convenio, Devetter destacó que «gracias a la predisposición y al trabajo conjunto con las autoridades de ATER, hemos concretado la suscripción de un convenio que el Colegio venía gestionando desde hace tiempo».

En ese sentido, explicó: «Este acuerdo permitirá mejorar el acceso a información para el adecuado cumplimiento de los trámites propios de las escrituras públicas», y agregó que también permitirá «optimizar los canales de consulta vinculados a la actuación de los escribanos como agentes de percepción del impuesto de sellos».

El presidente del Colegio de Escribanos subrayó, además, que esta iniciativa «redunda en un beneficio concreto tanto para ATER como para el notariado entrerriano», y señaló que «marca el inicio de un camino de cooperación institucional que abrirá la puerta a futuras gestiones y acciones conjuntas».