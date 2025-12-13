Leonel Chiarella fue elegido presidente del Comité Nacional de la UCR

Desconocido para la gente e incluso para buena parte de la política, el intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el joven dirigente radical contó con el apoyo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); de los ex mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy); y del propio Lousteau (líder de la corriente Evolución) y del presidente presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad.

Al plenario donde fue Chiarella fue ungido al frente de la UCR no ingresaron los delegados de Mendoza y Chaco, disconformes con la decisión que tomó la mayoría del partido a instancias de una propuesta de Pullaro.

“No entramos al plenario porque no estamos conformes con llevar al partido a Provincias Unidas”, reconoció Cornejo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Pese al rechazo de Mendoza y de Chaco, Chiarella se convirtió a sus 36 años en el presidente más joven de la historia del partido centenario, y le tocará el desafío de recuperar el protagonismo de una fuerza política que atraviesa la crisis más profunda desde la vuelta de la democracia.

«Vamos la UCR, carajo», gritó al asumir el mandato como flamante presidente partidario en la sede del Comité Nacional de la UCR, en la calle Alsina de la Capital Federal.

«Vamos a dejar la vida por este partido», arengó el jefe comunal de Venado Tuerto ante una sala que estaba colmada de dirigentes radicales de todo el país.00

«Decían que agarraba una papa caliente, pero asumir es el desafío más hermoso de nuestra vida política», expresó con emotividad.

En su mensaje, Chiarella se posicionó en una perspectiva anti polarización, y al respecto señaló que “la grieta sólo beneficia a los que forman parte” de ella.

«Nosotros queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer y practicar la política. Lo decimos porque son los hechos los que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y de nuestros intendentes», completó.

Chiarella sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR».

«La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, subrayó.