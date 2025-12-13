Federal presentará su Festival Nacional del Chamamé en Paraná

El Festival Nacional del Chamamé de Federal se presentará este 16 de diciembre, desde las 11.30, en La Vieja Usina (calle Matorras 861), de Paraná. Habrá danza y música en vivo con Litoral Mitá, Juan Manuel Bilat, Marcos Pereyra y Embajada del Festival. La entrada es libre y gratuita, abierta a medios y al público interesado. Acompaña la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Durante la presentación, además de los números artísticos, se darán detalles sobre la grilla del Festival, que se realizará en la ciudad del norte entrerriano del 31 de enero al 8 de febrero. Participarán en La Vieja Usina, autoridades provinciales y del municipio de Federal, además de representantes de la comisión organizadora. La conducción será de Soledad Castañares. Invitado especial: Santiago Miguel Rinaldi.

Sobre el Festival

Bajo el lema «50 años de historia», en esta edición se recordarán los inicios del evento que en febrero de 1976 marcó un hito para las fiestas populares dedicadas exclusivamente a este género musical que hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El cronograma confirmado se divide de la siguiente manera:

Bailantas Nocturnas: La fiesta comienza el 31 de enero y 1 de febrero en el predio de Cancha Unión, donde empezarán a vivirse las bailantas chamameceras más grandes del país.

Peñas Oficiales: La actividad se traslada luego al Anfiteatro Francisco Ramírez los días 2, 3 y 4 de febrero, activando el escenario Alberto «Zurdo» Trzuskot.

Noches Centrales (Festival Mayor): El plato fuerte se servirá los días 5, 6, 7 y 8 de febrero en el mítico escenario mayor Ernesto Montiel del Anfiteatro Francisco Ramírez, donde las máximas figuras del género celebrarán el medio siglo de historia del festival. En ese marco, el jueves 5 se realizará la final del Certamen Nuevos Valores, que congregará a nuevos exponentes chamameceros que llegarán desde las distintas subsedes del Pre Federal.

Bailantas diurnas: En simultáneo con el Festival, los días 6, 7 y 8 de febrero en el predio de Cancha Unión, tendrán lugar las habituales bailantas de 14 a 20.

Organiza la Comisión Central del Festival Nacional del Chamamé, a cargo de la intendenta Alicia Oviedo.