Frigerio,puso en funciones a los nuevos titulares del Ministerio de Planeamiento y del Consejo General de Educación

El gobernador, Rogelio Frigerio, puso en funciones este viernes a los nuevos titulares del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y del Consejo General de Educación (CGE), Hernán Daniel Jacob y Carlos Cuenca. Con estas designaciones, se completa una transición en áreas clave del Ejecutivo provincial, asegurando la continuidad de las políticas educativas y de infraestructura.

En el acto, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, luego de la reunión de gabinete de la que participaron los flamantes funcionarios, el mandatario agradeció a los salientes, Alicia Fregonese y Darío Schneider, porque «claramente han sido dos años de mucho compromiso, trabajo y esfuerzo por parte de ellos y de sus equipos». Y en cuanto a los entrantes, dijo estar «seguro de que van a dejarnos muy bien parados».

Aprovechó el momento para saludar a las familias, porque «siempre es muy bueno su acompañamiento para los funcionarios, sobre todo en momentos difíciles como los que nos han tocado atravesar». Al mismo tiempo, agradeció a su equipo de gobierno y «a todos los legisladores, que forman parte también del equipo de la gestión de transformación que estamos llevando adelante en la provincia».

Luego del acto de asunción, el ministro Jacob hizo hincapié en su compromiso con el mandato de la gestión provincial. «Quiero agradecer fundamentalmente al gobernador que confía en el trabajo que venimos desarrollando», señaló y definió su nueva función como una «tremenda responsabilidad y un hermoso desafío». Detalló el pedido explícito del mandatario de «llegar al `27 con la provincia dada vuelta, con mucho polvo de obra, con mucha tierra, con muchas rutas en plena obra y muchas otras también terminadas». El ministro subrayó que el área no tiene «margen de error» y que este mandato se cumplirá con principios innegociables como la transparencia y el trabajo 24/7.

Por su parte, el nuevo presidente del CGE, Carlos Cuenca, expresó su gratitud y conciencia sobre la magnitud de la responsabilidad asumida. Manifestó estar «muy contento con este día y con este desafío», y extendió su agradecimiento al gobernador «por haber confiado en mí para estar a cargo del Consejo General de Educación». Recalcó que liderar la educación entrerriana es «una enorme responsabilidad y un enorme compromiso con cada estudiante, cada docente y cada familia». Respecto a los desafíos presupuestarios, el funcionario aseguró que la gestión será «muy responsable» para que cada entrerriano esté orgulloso de la inversión del presupuesto que se destina a educación.

Trayectorias

Hernán Daniel Jacob es abogado, se desempeñaba hasta ahora como jefe de Gabinete del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. El nuevo ministro posee una extensa trayectoria en gestión pública. Fue secretario de Gobierno, Obras Públicas y Acción Social de 1995 a 1999, secretario de Hacienda de 1997 a 1999, secretario de Gobierno y Hacienda (1999/2001 y 2001/2003) y secretario de Economía, Hacienda y Producción de 2015 a 2023.

Por su parte, Carlos Cuenca es Contador Público Nacional y Especialista en Docencia Universitaria. Actualmente es decano y docente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), y también dicta clases en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Cuenta con experiencia en gestión pública y universitaria, incluyendo funciones como subdirector de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros en la Municipalidad de Paraná, y subsecretario Económico Financiero de la Uader.