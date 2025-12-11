Dic 11

SANTA ELENA: Asamblea en defensa de la educación superior 

El Intendente Daniel Rssi acompañó la convocatoria en defensa del Instituto de Educación Superior Santa Elena, en el marco de las recientes noticias respecto a posibles recortes en las carreras de profesorados y tecnicaturas universitarias.

 

“Centenares de jóvenes, docentes y directivos de nuestra ciudad como aquellos venidos de ciudades y provincias vecinas hacen crecer con su presencia, estudio y compromiso a Santa Elena” destacó el Jefe Comunal.

 

La actual Villa Universitaria fue inaugurada en el año 2006 por el actual Intendente. En la gestión 2019-2023 encabezó la firma del comodato con la Institución.

 

“Sostenemos que la educación pública y gratuita es una conquista irrenunciable. Y que el IESSE debe continuar cambiando la vida de cada joven que elija una carrera en Santa Elena” puntualizó.

