Diputados: Intensa jornada de trabajo parlamentario

Miembros de la Cámara baja emitieron dictamen en expedientes referidos a la Mancomunidad del área metropolitana del Paraná y a la Ley de Mecenazgo del Deporte, en tanto el proyecto de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, proveniente del Poder Ejecutivo, quedó a un paso del dictamen de consenso. Por otro lado, la Comisión Especial de Prevención e Intervención en casos de Violencia Laboral y de Género comenzó la redacción de un protocolo de actuación. Se estudiaron, además, proyectos vinculados al Programa ‘Jóvenes Legisladores’ y la regulación de gimnasios

Conjunta de Recursos Naturales y Ambiente y Legislación General

Las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente y de Legislación General, a cargo de los diputados Juan Manuel Rossi y Marcelo López, se reunieron para evaluar por última vez el proyecto de Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas. El expediente proviene del Poder Ejecutivo y tiene por objeto establecer principios rectores de conservación y preservación del ambiente, bienes naturales y calidad de vida a través de un nuevo marco normativo, claro y unificado que promueva la simplificación de los trámites que se deben realizar ante la autoridad ambiental provincial. Participó como invitada la secretaria de Ambiente de la provincia, Rosa Hojman, quien subrayó que “este proyecto de ley responde a una preocupación de esta gestión de gobierno por detectar los retrasos burocráticos y optimizar los tiempos de respuesta, para que la oficina de Ambiente deje de ser una ‘máquina de impedir’ el desarrollo de actividades productivas”.

El texto consensuado del proyecto recibió modificaciones por parte de todos los bloques políticos y se espera que, en el transcurso de la semana, esté disponible el dictamen para la firma de los miembros de ambas comisiones. El diputado Rossi destacó la creación del Certificado Único Ambiental (CUA) que “facilitará el proceso administrativo pues reemplazará múltiples papeleos, buscará mejorar la gestión ambiental de actividades productivas y de servicios, promoviendo la innovación y el uso responsable de los recursos”.

Conjunta de Asuntos Municipales y Comunales y Recursos Naturales y Ambiente

Presidida por los diputados María Elena Romero y Juan Manuel Rossi, la comisión conjunta emitió dictamen sobre un proyecto venido en revisión desde el Senado, Expediente Nº 28.852, por el que se ratifica el “Convenio Constitutivo del Consorcio Interjurisdiccional Regional denominado Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná”, con vistas a dar cumplimiento al procedimiento formal para la constitución de un consorcio entre localidades del área metropolitana de Paraná para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. La comisión recibió los aportes del coordinador de Gestión de Proyectos e Inversión de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Leonardo Caluva.

El proyecto en estudio fue promovido por el Poder Ejecutivo en atención a la “gravedad de la problemática ambiental, social y económica que generan los vertederos a cielo abierto” en localidades de Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Colonia Ensayo y Sauce Montrull. Asimismo, se propone “avanzar en políticas conjuntas que unifiquen criterios” frente a la problemática de residuos. Cabe destacar que la figura de Mancomunidad fue creada por Ley N° 10.853, en el año 2020, y determina que un Convenio Constitutivo y un Estatuto regirán su funcionamiento, objeto que se cumplirá con la sanción de este dictamen. La diputada Romero resaltó el trabajo en equipo de distintos niveles de gobierno, la Legislatura y los sectores productivos involucrados. “Es un trabajo de vanguardia”, consideró.

Conjunta de Deportes y Hacienda, Presupuesto y Cuentas

Las comisiones de Deportes, presidida por el diputado José María Kramer, y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, a cargo de Bruno Sarubi, se reunieron de forma conjunta para emitir dictamen en el proyecto referido a la creación de un Régimen de Mecenazgo en el Deporte. El texto en estudio vino en revisión del Senado y contiene los Expedientes unificados Nº 27.368, de autoría de la diputada Débora Todoni, y Nº 28.014, proveniente del Poder Ejecutivo, por el que se impulsa la participación del sector privado en el fortalecimiento de la actividad deportiva y físico-recreativa como “elemento esencial de la educación y factor clave para la formación integral de las personas, persiguiendo únicamente fines altruistas”.

El Régimen de Mecenazgo Deportivo, tal cual se define en el articulado, tiene por finalidad facilitar el fomento del deporte a través de aportes dinerarios destinados a patrocinar, estimular y apoyar actividades deportivas, pudiendo el mecenas, a su vez, acceder a incentivos fiscales.

Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género

Se reunió la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Institucional y de Género para avanzar en la redacción de un protocolo de medidas de intervención en casos de maltrato por violencia de género de aplicación exclusiva en el ámbito de la Cámara de Diputados. La presidente de la comisión especial, diputada Susana Pérez, resaltó la importancia de que “este espacio legislativo cuente con un cuerpo de medidas específico que permita prevenir y actuar frente a denuncias de este tipo”.

En reuniones anteriores los miembros de esta comisión se reunieron para escuchar a especialistas, estudiar modelos de protocolos vigentes y recoger otras experiencias. “Todo ese trabajo previo sirvió para elaborar un informe preliminar. Ahora comienza la etapa de redactar el protocolo. Tenemos un plazo de tres meses”, aclaró Pérez. Y agregó que “se trata de regular y establecer las acciones que debe llevar a cabo esta Cámara de Diputados en el momento en que surjan casos o sospechas de violencia. Es fundamental establecer los pasos a seguir ante la denuncia de alguna de las partes”.

Educación, Ciencia y Tecnología

La comisión presidida por el diputado Lénico Aranda abordó el tratamiento de una propuesta de la diputada Vilma Vázquez, contenida en el Expediente Nº 28.174, referida a la creación del Programa ‘Jóvenes Legisladores’, de aplicación en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, destinado a estudiantes de nivel secundario de entre 16 y 20 años, con el fin de comprender el funcionamiento del Poder Legislativo de nuestra provincia. La autora agregó que la propuesta “incluye simulacros de sesiones, que elaboren proyectos de su interés, que los voten y que sean puestos a consideración de los diputados. La idea es fomentar el interés por los asuntos públicos y fortalecer valores democráticos”, argumentó.

Deportes

Por segunda vez, la comisión de Deportes avanzó en el estudio del proyecto que aspira a regular la instalación y funcionamiento de los gimnasios de la provincia, en términos de establecer requisitos que atiendan a la seguridad de los usuarios, como contar con servicio de emergencias médicas, capacitar a sus profesionales en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios, así como contar con elementos de primeros auxilios. La iniciativa es de autoría del diputado Carlos Damasco y lleva el Nº 28.634. La comisión se valió de los aportes del director de Deporte Social y Educativo de la provincia, Ricardo Lupi, del director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden, y del presidente de la Cámara Paranaense de Gimnasios (CaPaG), Diego Scocco.