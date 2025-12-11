Senadores: Realizaron Audiencias públicas para cargos de Defensores Públicos de la Justicia

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos llevó a cabo este miércoles ocho audiencias públicas para cargos de Defensores Públicos del Poder Judicial. Los senadores avanzaron en el proceso de pedidos de acuerdo constitucional.

El Poder Ejecutivo solicitó al Senado prestar el acuerdo que establece el Artículo 103 Inciso 2 de la Constitución Provincial, para el nombramiento de 16 cargos de Defensores Públicos en distintos puntos de la provincia. Sumadas a las realizadas la semana pasada, con las audiencias de este miércoles se completaron las 16 solicitudes. Estas instancias se llevan adelante en el marco del artículo 19 del Reglamento del Senado, con el fin de conocer a cada postulante.

El presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), dispuso la realización de las mismas en cuatro audiencias públicas por la mañana y otras cuatro por la tarde. A las 9 de la mañana dio inicio a la jornada en el recinto de la Cámara de Senadores, acompañado por Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), en tanto acompañaron en algunas audiencias los senadores Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos), Martin Oliva (Uruguay- Más para Entre Ríos) y Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal)

Postulantes

Tras la lectura de los datos filiatorios y curriculares de cada uno de ellos, las consultas por parte de los senadores se relacionaron a sus situaciones patrimoniales y fiscales, motivaciones para el cargo, valoraciones éticas y democráticas, y demás cuestiones referidas a temas de la actualidad. Los candidatos se manifestaron sobre sus formaciones académicas y trayectorias laborales, en tanto cada uno hizo referencia a la situación de las Defensorías donde desarrollarían su función.

En primer lugar se presentó Vanesa María José Pelayo, como candidata a Defensora Auxiliar de la ciudad de Chajarí.

Seguidamente fue el turno de Débora Vanesa Cosatti, como Defensora Auxiliar de la ciudad de Colón.

A la hora 10 se presentó Lorena Andrea Pignataro, Defensora Pública de la ciudad de Colón.

Posteriormente se hizo presente Gisela María Jesús Mernes, como postulante a Defensora Auxiliar de la ciudad de Nogoyá.

Ya por la tarde se presentó Carlos Andrés Pellichero, como Defensor Público de la ciudad de Concepción del Uruguay.

A las 16:30 fue el turno de María del Carmen Molares, Defensora Pública de la ciudad de La Paz.

Posteriormente tuvo su audiencia María Alejandra Ramírez, candidata a Defensora Pública Nº1 de la ciudad de Paraná.

Finalizando la jornada de trabajo, se presentó ante la Comisión Yamila Antonella Frate, postulante a Defensora Pública Nº15 de la ciudad de Paraná.

Se destaca que tanto los datos filiatorios como los antecedentes curriculares de cada candidato pueden ser consultados en la página web www.senadoer.gob.ar, como también se transmiten en vivo las audiencias públicas y quedan registradas para su vista posterior.