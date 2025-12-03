Más de 190 vacunadores de toda la provincia participaron del Taller Provincial de Inmunizaciones

El Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó a cabo este martes 2 de diciembre el Taller provincial de Inmunizaciones en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, destinado a vacunadores de toda la provincia. Allí se abordaron diferentes ejes y los presentes compartieron conocimientos y experiencias.

Con un marco de 196 vacunadores, la jornada se desarrolló bajo el lema «Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos», y en el acto de apertura, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, señaló: «Actualmente se está hablando muchísimo sobre la vacunación, pero lo importante es que los vacunadores sean quienes alcen la voz para hacer frente a tanta desinformación. Qué mejor que ustedes para explicar a la comunidad y a padres y madres qué es lo que genera una vacuna en el organismo de su hijo. En ese sentido es clave, además, el trabajo que realizan en comunicación».

En esa línea, agregó: «Estos talleres nos permiten analizar la situación actual y mirar hacia el futuro para pensar qué es lo que queremos en materia de inmunización y enriquecernos de las experiencias que se llevan a cabo en diferentes puntos de la provincia por parte de los equipos de vacunación».

A su turno, la directora general del Primer Nivel de Atención, Glady Arosio sostuvo: «Hoy estamos atravesados por un montón de cambios, pero no podemos dejar de llegar a la gente. Además de la inmunización en vacunatorio, tenemos que volver a la vieja estrategia de rastrillaje, del puerta a puerta. Las vacunas siempre nos abren las puertas de una casa. Esa estrategia es a la que necesitamos volver. Por otro lado, celebro estos espacios de formación porque hacen que no nos quedemos en un lugar de confort y que sea enriquecedora la experiencia»

En tanto, el jefe de la División Inmunizaciones, Claudio Niz, destacó el trabajo que los vacunadores realizan diariamente y afirmó: «Hay que seguir trabajando, es un eslabón muy importante para la prevención y, sobre todo en esta época, es fundamental mejorar la comunicación para refutar la información falsa que escucha la población, y nosotros somos los interlocutores con el conocimiento para informar y asegurar la vacunación».

Cabe señalar que, durante el encuentro, las autoridades ministeriales realizaron un reconocimiento a jubilados de diferentes puntos de la provincia por su labor y trayectoria en distintos establecimientos sanitarios.

Tras la apertura formal, Garcilazo compartió datos del Monitor Provincial del Calendario Nacional de Vacunación, y luego, se abordaron temas como Inmunización en zonas rurales; Comunicación y redes sociales; Inmunización en sexto grado; y Conocimiento sobre vacuna contra rotavirus, entre otros tópicos.