Presupuesto 2026: Senadores recibieron a ministros

Este miércoles se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para abordar el proyecto de ley por el que se establece el Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2026, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Los ministros de Salud, de Desarrollo Humano, de Planeamiento, y de Hacienda, se expresaron y respondieron consultas de los legisladores.

En el recinto de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión, Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) dio inicio al tratamiento del expediente junto a sus pares Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación -Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos).

En primer lugar se presentó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto al director general de Administración, Maximiliano Simiand, y la coordinadora general de Gestión ministerial, Ana Gabriela Diez. El ministro señaló que “apuntamos a un plan integral de salud fortaleciendo la atención primaria y la salud digital”. En este sentido hizo hincapié en “descomprimir los grandes hospitales y avanzar con telemedicina” a lo cual comentó que se realizó una prueba piloto en Villa Paranacito con buenos resultados. Asimismo dijo que “a salud mental le hemos dado otra jerarquía y se ha fortalecido emergencias sanitarias con una red de traslados seguros, renovación de ambulancias”. “En los hospitales grandes estamos haciendo obras para mayor funcionalidad y más servicios, queremos mejorar el acceso a la salud y mejorar la calidad”, manifestó Blanzaco. Los funcionarios del Ministerio dieron detalles de los números del proyecto, en tanto los senadores realizaron sus consultas sobre telemedicina, centros de salud municipales, profesionales del sistema público, baja de recursos nacionales, y compra de aparatología y medicamentos.

Seguidamente la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, estuvo acompañada por la directora general del Servicio Administrativo Contable, María Inés Galligo, y el coordinador general del Ministerio, Gustavo Ipoutcha. “Venimos trabajando para que los recursos lleguen a los entrerrianos” comenzó diciendo la ministra, y apuntó a la distribución en todo el territorio. “Tema alimentación es el rubro más importante del Ministerio”, remarcó Berisso, quien agregó que otros ejes prioritarios lo constituyen autonomía, asistencias, inclusión, área mujer, y desarrollo comunitario, donde hay incrementos de partidas para cada uno. Los legisladores consultaron sobre algunos programa específicos y la mesa de diálogo social.

Posteriormente se presentó el coordinador general del ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, junto al secretario Ejecutivo y de Comunicación, Gonzalo Atencio, y el coordinador de Obras Hídricas y Saneamiento, Lucas Servín. Jacob habló de la inversión real prevista para 2026 y sobre la ejecución presupuestaria de 2025. Trazó un panorama de la obra pública actual, con 286 obras en total. El funcionario informó que el 60% de los recursos serán destinados a obras viales, y el resto será para viviendas, cloacas, educación, salud, gas, edificios públicos, entre otros. Ante consultas de senadores, desde el Ministerio enviarán detalles de obras de los distintos departamentos.

Por último, fue recibido el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, junto a la secretaria de Hacienda, Mariela Volpe, el director ejecutivo de Presupuesto, Hugo Zubillaga, y el responsable de Recursos y Análisis Presupuestario, Sebastián Baía. Boleas habló de los lineamientos generales del proyecto. Hizo hincapié en los recursos y gastos totales. Remarcó que la inversión para los gastos sociales se incrementen. “La situación financiera de la provincia es muy delicada, hablamos de crisis de recursos y rigidez del gasto público” señaló el ministro, por lo que “tenemos que ser muy prudentes al asumir compromisos”. El intercambio con los senadores tuvo que ver con deuda pública, tema comunas, política salarial, endeudamiento, y algunos artículos del proyecto.

Otra iniciativa abordada

Se firmó dictamen favorable a un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados que establece “Condónese la deuda por Impuesto Inmobiliario Provincial de los inmuebles que fueran donados por titulares registrales de carácter privado a Municipios o Comunas de Entre Ríos y que tuvieran como fin el desarrollo urbanístico, ser destinado a espacios verdes, planes de vivienda, calles u oficinas públicas tanto municipales como comunales, y cuyas deudas por Tasas Inmobiliarias hayan sido condonadas previamente por los respectivos Municipios o Comunas”. Asimismo, indica que “la deuda a condonarse comprenderá capital, intereses y multas existentes hasta el momento de confeccionarse la escritura traslativa del dominio