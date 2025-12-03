Se concretó en San Jaime de la Frontera la 36ª reunión de gabinete conjunto

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete conjunto en San Jaime de la Frontera, donde junto a la intendenta Miriam Ruth Díaz, mantuvo un encuentro de trabajo con los equipos provinciales y municipales. Repasó prioridades de gestión y fortaleció el trabajo coordinado con el municipio.

Durante la jornada, que se desarrolló en la Sala Cultural de la Municipalidad, el gobernador agradeció a la intendenta y a su equipo por el recibimiento. «Tuve oportunidad recorrer el pueblo, está muy lindo, ordenado, limpio. Es todo mérito del equipo de gobierno», sostuvo. Además, destacó que «esta es la reunión de gabinete conjunta número 36 que venimos haciendo en estos 23 meses. Vamos a seguir; esperemos cumplir con todos los municipios de la provincia, incluso algunas comunas».

Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el coordinador general ministerial del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob y el senador Rubén Dal Molín, Frigerio remarcó que «la mejor forma de gobernar es estando en el territorio, conociendo los problemas de primera mano y haciendo interactuar más a los equipos». En este contexto, señaló que cuando los recursos son escasos «la gestión tiene que tener mayor eficiencia y eficacia, y eso se logra con confianza, prioridades claras y mucha transparencia para cuidar cada peso que llega al Estado».

El mandatario explicó que durante el encuentro «se repasaron y plantearon todos los problemas que el municipio considera más relevantes. Analizamos cómo podíamos trabajar en conjunto para resolverlos y expusimos los planes que tenemos desde la provincia en cuanto a nuestras obligaciones indelegables: salud, educación, seguridad, obras de infraestructura y, sobre todo, las rutas provinciales».

En su visita a la localidad, Frigerio también recorrió una fábrica de cuchillos. «Es una empresa que debemos dar a conocer aún más», afirmó, y destacó la necesidad de visibilizar emprendimientos locales «para que toda la Argentina conozca nuestro potencial y lo que somos capaces de hacer».

A su turno, la intendente Miriam Díaz, denotó su ansiedad por el encuentro. «Estábamos esperando esta reunión, porque teníamos muchos temas por tratar. El principal, que al gobernador también le preocupa, es la situación de la escuela Nº 22 Yapeyú, sobre la que se tomaron algunas resoluciones que en los próximos días se van a anunciar, cuando esté todo organizado».

La funcionaria también agradeció la gestión del gobernador y del senador Rubén Dal Molín para que la Nación ejecute trabajos de restauración en la ruta nacional 127 que, precisamente, se iniciaron este martes.

Tras la reunión, el gobernador visitó la escuela Nº 51 Tomás Edison.