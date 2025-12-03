El Día del Médico en Argentina se celebra el 3 de diciembre, en honor al nacimiento del Dr. Carlos Juan Finlay Barrés, médico cubano que descubrió que el mosquito Aedes aegypti transmitía la fiebre amarilla.

La Confederación Médica Panamericana instauró esta fecha conmemorativa en 1955, a la que Argentina se sumó oficialmente en 1956 mediante un decreto del gobierno nacional.

Origen de la fecha

Se eligió el 3 de diciembre en homenaje al Dr. Carlos Juan Finlay, cuyo nacimiento en 1833 fue recordado por la Confederación Médica Panamericana.

El descubrimiento de Finlay

El Dr. Finlay demostró que el mosquito Aedes aegypti era el vector de la fiebre amarilla, una teoría que fue comprobada posteriormente y que es vital para entender enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Reconocimiento oficial en Argentina

En 1956, el gobierno argentino oficializó la celebración del Día del Médico el 3 de diciembre a través de un decreto para alinearla con el calendario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).