Aluani acompañó a la comunidad de Larroque en su 116° aniversario

La vicegobernadora Alicia Aluani, junto a las autoridades municipales, encabezó el acto protocolar al cumplirse este lunes un nuevo aniversario de la ciudad. La celebración incluyó feria de emprendedores y artesanos, también exposiciones y la actuación de la Banda de Música de la Policía.

En el playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”, comenzaron las actividades abiertas a toda la comunidad con la feria de emprendedores, artesanos, instituciones y propuestas gastronómicas locales, para disfrutar en familia. También se realizó una exposición de motores antiguos, con ejemplares desde 1903 a 1930; se abrió el Museo de la Estación, para conocer parte del patrimonio cultural y ferroviario de Larroque.

Luego se desarrolló el acto protocolar, que contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, acompañada por el intendente Francisco Benedetti; legisladores nacionales y provinciales; autoridades municipales, educativas y de seguridad; e intendentes de distintas localidades entrerrianas.

Seguidamente, se realizaron las presentaciones artísticas a cargo de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y el grupo musical “Luz Verde”, que cerraron la celebración.

Durante el acto, la vicegobernadora Alicia Aluani brindó unas palabras alusivas y expresó que: “Esta ciudad nació gracias al esfuerzo y visión de trabajo de muchas generaciones anteriores. Larroque es una ciudad que tiene una identidad fuerte, forjada por el compromiso de cada uno de ustedes: de los productores, los emprendedores, los docentes, los trabajadores y las familias que sostienen esta comunidad”. En ese sentido, remarcó: “Larroque hoy festeja un aniversario más, pero también fortalece el camino hacia el futuro. Y sabemos que esta comunidad tiene la capacidad, la energía y la tenacidad que se necesita para continuar siendo protagonistas de esta región”.

Asimismo, Aluani resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipalidad: “Esta articulación permite planificar y brindar soluciones concretas para cada uno de los lugares”. Luego continuó: “Junto al gobernador Rogelio Frigerio tenemos este estilo de gestión de cercanía, de responsabilidad, y de conectar con cada uno de los ciudadanos, con cada pueblo, con cada ciudad de nuestra provincia. Vamos a seguir acompañándolos en este camino del diálogo, trabajo y consenso, con la convicción de que una provincia mejor se comienza desde acá, desde nuestras comunidades” sostuvo. “Quiero desearles y traerles el saludo de nuestro gobernador. Feliz aniversario”, finalizó.

Por su parte, el intendente de Larroque, Francisco Benedetti, destacó: “Estamos reunidos una vez más un 1º de diciembre, fecha que nos emociona y nos invita a recordar a quienes nos precedieron, para honrar lo que somos y proyectar todo eso que queremos ser como comunidad. Las vías que atraviesan este parque tienen muchas historias para contar”. Además, agregó: “Larroque nació del coraje de hombres y mujeres que, sobre estas tierras, levantaron sus casas, su fe, su familia y su destino. Ellos, sin saberlo, dibujaron una identidad que todavía nos guía, basada en el esfuerzo, la solidaridad y el amor por este suelo entrerriano. Hoy, 116 años después, esa impronta sigue viva”.

Finalmente, subrayó: “Que cada aniversario sea una oportunidad para reafirmar nuestros valores, el trabajo, la solidaridad, la honestidad y la alegría de ser parte de una ciudad que no deja de florecer. Sigamos construyendo juntos la Larroque que queremos, una ciudad productiva, inclusiva, moderna y orgullosa de su identidad”.

Presencias

Participaron además la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; la viceintendente de Larroque, Estela Petelin; el senador nacional Alfredo De Angeli; el diputado nacional Atilio Benedetti; el diputado provincial Carlos Damasco; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; la intendente de Gualeguay, Dora Bogdan; el intendente de Urdinarrain, Sergio Martínez; el intendente de Gilbert, Mariano Lacoste; el intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto; la directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Natalia Báez; y presidentes comunales. También acompañaron concejales y autoridades municipales, policiales, de la salud, de bomberos, y público en general.