Invitan a las Jornadas técnicas y gratuitas en «Entre Ríos Entre Viñas»

La 5º Edición de «Entre Ríos, Entre Viñas», el encuentro del vino entrerriano que se celebrará en Bodega Robinson, Concordia, el 12 y 13 de septiembre de 19 a 24, ofrecerá una jornada de disertaciones técnicas y gratuitas que se llevará a cabo el sábado 13 de 8.30 a 17.30 en la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), Mons. Tavella N°1450 Concordia, Entre Ríos.

Todas las actividades no son aranceladas pero requieren inscripción previa.

Programa completo:09.00 FORTALECIENDO EL TERROIR DE LA REGIÓN

Coordinación: AYMARÁ RODRÍGUEZ JOANNÁS, Enóloga Entrerriana, Cátedra de Enología de la Tecnicatura de La Criolla.

MÓDULO I09.15 Análisis e interpretación de resultados del estudio de zonificación de ER y sus implicancias vitivinícolas.Ing. Ag JOSE LUIS MIANO. Ing. Agr. UNCuyo, Master en Enología y Viticultura, Escuela de Montpellier. RUBEN ELIGIO WALTER. Edafólogo, Docente, Consultor, Director del Instituto de Investigación científica y técnica IDICYT10.15 Exploración ecológica sobre la biodiversidad de los suelos en paisajes vitivinícolas. MELANIE ROY. Profesora asociada Toulouse University IRL IFAECI Delegated by the Institut de Recherche pour le Développement (IRD) International Research lab.

Videoconferencia10.45 Coffee Break MODULO II11.00 Avances de la enología regional.

LILIANA GERARD, BELEN CORRADO, GABRIELA DALZOTTO y CARINA SOLDÁ. Laboratorio de Microbiología y Biotecnología. Facultad de Ciencias de la Alimentación. Universidad Nacional de Entre Ríos11.30

Levaduras y terruño. Estrategias para utilizar la flora nativa en la vinificación de vinos con identidad regional.FRANCISCO CARRAU. Profesor Director del área de Enología y Biotecnología de Fermentaciones de la Universidad de la República, del Uruguay.12.15

Mesa de interpretación integral (consultas y debates desde todas las ópticas) Puesta en común de los exponentes y ronda de preguntas.

13.00 Presentación del Menú: aprovechando la biodiversidad. MARIANA ACOSTA. Educadora Ambiental. Doctorando.13.15 Buffet Opcional: Experiencias gastronómicas. Reconociéndonos en la Naturaleza.14.30 PATRIMONIO ENOTURISMO Y COMERCIALIZACIÓN14.40 Los templos del TANNAT: Lorda, Harriague y el legado construido por los pioneros vascos.Arqto. Ander de la Fuente. Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU) Videoconferencia15.30 Comercialización en pequeña escalaNora Favelukes. Profesora en New York City College of Technology, Board Member de Les Dames d’Escoffier NY, jueza de los concursos TexSom (USA) y Mundus Vini (Alemania).16.00 Enoturismo. Fortalezas del Patrimonio. Bodegas Entrerrianas con apertura al turismo.Carlos Monti. Empresario del sector turístico, titular fundador de Costanera 241 Viajes y Turismo.17.30 Conclusiones. Aportes de los participantes. Agradecimientos y cierre»Entre Ríos, Entre Viñas» está organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) y busca consolidar a Entre Ríos como una provincia productora de vinos de excelencia.