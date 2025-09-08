El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027

Fuerza Patria se impone con holgura en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También gana en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava. El gobernador impuso su estrategia y acertó. El gobierno libertario volvió a sufrir una derrota categórica y hay cuestionamientos al diseño electoral impulsado por los Menem

Los primeros datos oficiales indican que Fuerza Patria ganó con amplia diferencia en la primera y tercera sección electoral. Cabe señalar que ambas aglutinan casi el 60% del padrón total provincial.

Fuerza Patria también gana en la segunda, cuarta, séptima y octava sección. En tanto, La Libertad Avanza mantiene ventaja en la quinta y sexta sección.

Si se suman los datos de toda la provincia, Fuerza Patria saca más de 12 puntos de ventaja a La Libertad Avanza.

Fuente: Infobae