Milei reconoció este domingo la derrota electoral pero ratificó el rumbo del gobierno

El presidente, Javier Milei, reconoció este domingo la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires que le propinó el peronismo.

«En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado», dijo en el inicio de su discurso desde el búnker de La Libertad Avanza.

«Si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo el Presidente en un tono autocrítico al subir al escenario junto a su hermana, Karina Milei, y su principal asesor, Santiago Caputo.

Lo esperaban sobre las tablas el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cuneo Libarona.

Además, subió al escenario en La Plata el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien el intercambio fue menos efusivo.

El primer mandatario sostuvo que el peronismo tocó este domingo «su techo». En tanto, aseguró que La Libertad Avanza consiguió «un piso» desde el cual trabajarán «de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales. Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el libertario.

Sin embargo, Milei ratificó el rumbo de gestión y el trabajo realizado en cada una de las áreas.»También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo Milei.

“Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, aseguró el presidente.

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se rotrocede ni un milímetro, el rumbo no sólo que se confirma sino que lo vamos a acelerar”, insistió.

«Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo.

Fuente y foto: Ámbito