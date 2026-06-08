Matias Russo volvió a competir en Europa y destacó su vigencia dentro del Gran Turismo

Esta presentación es la continuidad de su participación desde hace mas de 20 años en los escenarios del automovilismo europeo cuando comenzó en 2005 en la Fórmula 3000, a los que el piloto de Paraná es convocado recurrentemente a la luz de los muy buenos resultados que obtiene con podios que felizmente se repiten.

En diálogo con el periodista Carlos María Juarez de Teletipo Digital desde Bergamo donde se encuentra residiendo, Matías Russo evaluó los resultados obtenidos en la divisional junto a su compañero de equipo Stefano Zerbi con un Porsche 992 número 55 del SP Racing Team, donde quedaron como escoltas en la prueba del domingo.

El piloto de Paraná, Matías Russo​, tuvo una destacada actuación el último fin de semana en el marco de una nueva fecha del GT Cup Europe en la categoría Pro Am, que se desarrolló en Misano.

«Hoy lunes ya de tarde acá en Bérgamo, en Italia y un poco más relajado, la verdad que el fin de semana fue de muchísimo trabajo.

​Es un campeonato muy duro, donde pude estar nuevamente en pista con el equipo del año pasado en el GT Italiano, en esta oportunidad para competir en el campeonato europeo de GT Cup con Stefano, piloto italiano en la categoría Pro-Am», dijo al comienzo Russo.

Y agregó: «Fue un fin de semana de mucha evolución con el auto, con neumáticos que no conocíamos, porque en el campeonato Italiano se compite con Pirelli y acá con Michelin. Los autos tienen un comportamiento completamente diferente, setup diferente, así que fuimos evolucionando mucho», remarcó.

«​Sabíamos que con esta modalidad de carreras cortas que duran cincuenta minutos, es poco tiempo y hay que salir a tener un ritmo muy agresivo, para hacer un mejor desarrollo a diferencia de una carrera de Endurance donde uno tiene mucho más tiempo para hacer alguna diferencia. Así que en este caso hay que salir por todo desde el comienzo, todas las salidas a pista son momentos realmente que no tenés que dejar absolutamente nada al azar».

Sobre la competencia del domingo «cuando entra el auto de seguridad, que nos vuelve a juntar a todos, dije ‘esta es mi oportunidad’. Quedaban doce minutos de carrera, así que cuando entra el auto de seguridad estaba en el puesto 6 y bueno, dije ‘esta es la oportunidad para el podio’, así que la verdad que muy contento de de que todo salió bien», enfatizó.

Matias Russo, señaló: «Hoy con un nuevo podio en Europa, un segundo puesto en un Campeonato Europeo en verdad me pone muy contento en lo personal porque sigo trabajando para estar firme acá. Mi sueño siempre es estar todos los fines de semana corriendo y y sé que en cualquier momento lo voy a lograr. Así que por el momento ahora es seguir trabajando para continuar en este campeonato».

Plena vigencia

«​Este campeonato se desarrolla por toda Europa y es un poco más compleja toda la logística y demás, así que es una un nuevo desafío», puntualizó.

Finalmente Matías Russo hizo referencia a su vigencia dentro de estas categorías del automovilismo deportivo del Viejo Continente: «​Sigo hoy con con cuarenta años teniendo muchísimos sueños por cumplir, así que trabajando muy duro y y siempre siempre haciendo todo, para para estar bien arriba. Entrenando muchísimo, estoy en mi mejor momento, y trabajo mucho para estarlo. Así que tengo mucho por dar todavía en el automovilismo.

Estoy compitiendo con generaciones de pilotos de 20, de 30 años y peleo de igual de igual con todos. Eso me pone muy contento porque es un esfuerzo muy grande el que se hace para para esto, así que espero que lo puedan disfrutar también.

​Tengo mucho por delante, quiero seguir, quiero tratar de de poder hacer algo de de alguna categoría del europeo de GT3 también, que es súper importante, hacer alguna carrera de Endurance en el año también, que sería muy bueno. Vamos a seguir peleándola», concluyó.