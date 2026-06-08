UPCN: “La representación se ejerce en la discusión, no en la intransigencia”

El Sindicato ratificó su decisión de dar debate sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y confirmó que planteará diferencias con el proyecto del Ejecutivo llevando sus contrapropuestas. “Estamos seguros que la representación se ejerce en la discusión, no en la intransigencia. Pero entendemos y respetamos la metodología que elija cada uno”.

“Van a ser semanas claves”, afirmó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, en referencia al inicio del tratamiento del proyecto en las comisiones del Senado. Además sostuvo: “Nos gustaría que las reuniones de comisión sean públicas, para poder escuchar todos los argumentos”.

En ese marco, expresó que “antes de sentarse con los senadores, debe quedar claro que UPCN sigue en la postura del debate, de discutir todo y que el ajuste no lo paguen nuestros trabajadores”.

Domínguez se refirió también a las declaraciones del titular de Agmer, Abel Antivero, quien habló de “organizaciones que acompañan la reforma”. “Si bien no hizo alusión concreta a UPCN, queremos que quede claro: comete un error que no creemos sea ingenuo, porque es conocida la posición de los gremios que hemos decidido dar la discusión”, aseguró. Y agregó: “Si habla de quienes le hemos planteado al gobierno que no logramos nada con escondernos ni negarnos a tratar el tema, la palabra acompañar, que usa Agmer entre otros, es, por lo menos, tramposa”.

“Puede ser que moleste que este Sindicato priorice la defensa de nuestros trabajadores y nuestra representación”, dijo luego. En ese sentido, cuestionó que se instale “un discurso que no sólo confunde, sino que hace que los trabajadores no dimensionen la magnitud del tema que estamos discutiendo”.

Respecto de algunas críticas formuladas al Sindicato, la Secretaria Adjunta recordó que UPCN fue la primera organización en plantear dudas: la emergencia prevista en el proyecto y la posible litigiosidad que podrían generar algunos artículos. En relación con la paridad de género, señaló que “se olvidaron de una parte, que son las compensaciones para las mujeres, que es uno de los temas conversados en su momento”.

“Tenemos diferencias con el proyecto”, enfatizó Domínguez, y aclaró que “las conversaciones mantenidas para interiorizarnos de la situación, discutir parámetros y trabajar sobre los sectores, no implica apoyar”. Asimismo, agregó: “Terminó una etapa con el Ejecutivo y ahora pasamos a una instancia decisiva en el Senado, donde habrá que poner nuevamente las cosas sobre la mesa”.

“Hay un sector sindical que quiere hacer creer que con su postura defiende los intereses de sus representados. Nosotros estamos seguros que la representación se ejerce en la discusión, no en la intransigencia. Pero entendemos y respetamos la metodología que elija cada uno”, expresó la dirigente gremial.

Por último, calificó como una “expresión chicanera” cuando Antivero denomina ‘la mesa de Frigerio’ al espacio convocado por el Poder Ejecutivo, insinuando complicidad. “No es ingenuo; es político y se equivoca. En las negociaciones, si queremos representar a los trabajadores estatales, no hay otra opción más que discutir con el gobierno de turno. Lo haríamos con cualquier gobierno que nos convoque ante un tema tan sensible como la reforma jubilatoria”, concluyó.