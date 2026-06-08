Con fondos provinciales, se licitarán 18 nuevas viviendas en Herrera

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la ejecución de 18 nuevas viviendas en la localidad de Herrera, departamento Uruguay. Las unidades habitacionales serán financiadas mediante el programa provincial Ahora Tu Hogar.

Las obras cuentan con un presupuesto oficial superior a los 1.241 millones de pesos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 14 de julio, a las 10, en la sede del organismo provincial.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, señaló que “desde el gobierno de Rogelio Frigerio estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos, haciendo realidad uno de sus mayores anhelos: el acceso a la vivienda propia, base fundamental para el desarrollo de las familias”.

Asimismo, indicó que “la construcción de nuevas soluciones habitacionales tiene el potencial de convertirse en un importante motor de crecimiento económico, favoreciendo la inclusión social, fortaleciendo el hogar como núcleo familiar y promoviendo la expansión de la industria de la construcción, una actividad intensiva en la generación de empleo”.

Herrera: 18 viviendas

El proyecto contempla la construcción de seis viviendas de un dormitorio y 12 viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Las unidades habitacionales tendrán un plazo de ejecución de 15 meses.