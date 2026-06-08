Emitieron alerta amarilla por tormentas para este lunes

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas intensas para este lunes en el sudeste de la provincia. Según los reportes de Defensa Civil, rige sobre los departamentos Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Toda el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad: