Emitieron alerta amarilla por tormentas para este lunes

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas intensas para este lunes en el sudeste de la provincia. Según los reportes de Defensa Civil, rige sobre los departamentos Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.
Toda el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones
Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:
- Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).
- Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
- Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.
- Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.