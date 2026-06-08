Frigerio destacó el rol del periodismo entrerriano en el fortalecimiento de la democracia

“Quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todos los periodistas por el trabajo que hacen en cada rincón de nuestra provincia”, expresó el gobernador, quien hizo hincapié en que, ya sea en grandes estructuras o en radios pequeñas, los profesionales “cumplen con una tarea invaluable para nuestra democracia”.

En su mensaje, Frigerio resaltó que la función del periodismo va más allá de la simple transmisión de información. Para el mandatario, el ejercicio de “informar, preguntar, también poner incómodos a los políticos, a los funcionarios”, es un motor de mejora institucional, asegurando que esta dinámica “mejora la calidad de nuestra democracia”.

Finalmente, el gobernador ratificó el compromiso de su gestión con la libertad de prensa y la transparencia en el acceso a la información. En este sentido, afirmó que los periodistas siempre encontrarán en su administración una actitud de apertura: “Sepan que en nuestro gobierno siempre van a encontrar a alguien disponible para dar las respuestas a todas las cuestiones que nos quieran plantear”, concluyó.