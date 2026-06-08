Más de 20 instituciones de educación técnica presentaron proyectos para adquirir equipamiento

La iniciativa constituye una herramienta de financiamiento que permite a las instituciones de Educación Técnico Profesional desarrollar propuestas vinculadas a la formación para el trabajo, incorporando equipamiento tecnológico y fortaleciendo las capacidades de estudiantes y docentes.

La directora de Educación Técnica del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Geist, explicó que Programa de Crédito Fiscal, creado por la Ley Nº 22.317 y vigente desde 1980, posibilita que las instituciones educativas presenten anualmente proyectos que contemplen acciones de capacitación y adquisición de equipamiento, financiados mediante el patrocinio de empresas.

A través de este mecanismo, las firmas que acompañan las propuestas pueden deducir el monto aportado del pago de impuestos nacionales, promoviendo una articulación entre el ámbito educativo y el sector que favorece el desarrollo de competencias técnicas y la actualización tecnológica de los establecimientos educativos.

La convocatoria 2026, cuyo plazo de presentación finalizó el 2 de junio, prevé un monto máximo de hasta 44 millones de pesos por proyecto. El programa es administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo encargado de establecer el reglamento, el cronograma, la evaluación de las propuestas y la asignación de los fondos.

Entre los equipamientos solicitados por las instituciones entrerrianas se destacan sierras sin fin, cámaras frigoríficas, envasadoras al vacío, corrales modulares, tractores, peletizadoras, pantógrafos láser, soldadoras láser, tableros electroneumáticos y computadoras, entre otros recursos vinculados con las distintas especialidades y orientaciones formativas.

La diversidad de las propuestas presentadas refleja la amplitud de la oferta de Educación Técnico Profesional en Entre Ríos y el compromiso de las instituciones con el fortalecimiento de los entornos formativos, mediante la incorporación de tecnologías actualizadas y acordes a las demandas del mundo productivo y laboral.

Desde su creación, el Programa de Crédito Fiscal se ha consolidado como una herramienta estratégica para impulsar la mejora de la calidad educativa, favorecer la vinculación con el sector productivo y garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes de toda la provincia. En el ámbito de la ETP, el acceso a Crédito fiscal, constituye una herramienta invaluable para que las escuelas logren equipar entornos formativos acordes a las demandas actuales del sector socioproductivo.