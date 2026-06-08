Se presentaron siete ofertas para mejorar caminos rurales en seis departamentos

Las obras contemplan la provisión y transporte de más de 27.000 metros cúbicos de brosa y más de 15.000 metros cúbicos de ripio, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la conectividad de zonas productivas y comunidades rurales.

Se trata de una nueva instancia licitatoria impulsada por Vialidad provincial para dar continuidad a los trabajos de conservación y mantenimiento de caminos de uso social y productivo, favoreciendo la vinculación de la producción entrerriana con puertos, centros urbanos y provincias vecinas, además de beneficiar a establecimientos rurales, escuelas, comisarías y demás usuarios de la red vial secundaria y terciaria.

Al respecto, el director administrador de Vialidad provincial, Exequiel Donda, destacó que “se trata de una planificación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que prioriza la conservación de los caminos de la provincia como una herramienta fundamental para el desarrollo productivo y económico de Entre Ríos. Con estas intervenciones seguimos fortaleciendo la conectividad y acompañando a los sectores productivos en distintos puntos del territorio provincial”.

Se llevaron adelante dos licitaciones, para una de la cuales presentaron ofertas las firmas Vecchio S.R.L., Hornus y Cía. S.A., Soluciones PDG S.A. y La Chola II S.A.; mientras que para la restante hicieron lo propio La Chola II S.A., José Eleuterio Pitón y Daniel Barón S.A.

Tramos incluidos

Departamento Villaguay

Ruta Provincial Nº 38. Tramo: Bar Don José – intersección con Ruta Provincial Nº 38.

Departamento Tala

Ruta Provincial Nº 15. Tramo: Tala – Sauce Norte “Las Guachas”.

Departamento Colón

Ruta Provincial s/n. Tramo: Berduc (Ruta Nacional Nº 14) – Ruta Provincial Nº 23.

Departamento Uruguay

Ruta Provincial Nº 42. Tramo: Ruta Provincial Nº 39 – Colonia Elía.

Departamento Gualeguaychú

Ruta Provincial Nº 17. Tramo: Ruta Provincial Nº 17 – Costa Uruguay Sur.

Departamento Islas del Ibicuy

Acceso a Villa Paranacito. Tramo: Polo Industrial – Villa Paranacito.