Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia en el marco del programa Ver para Ser Libres

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y los gobiernos locales, tiene como propósito fundamental garantizar el derecho a la salud visual y mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en edad escolar.

Durante los primeros cinco días de despliegue, en distintos puntos de la ciudad de Concordia, el operativo contó con dos unidades móviles completamente equipadas. Estos camiones sanitarios permitieron, no solo realizar los controles oftalmológicos, sino también confeccionar y entregar los anteojos en el acto a los beneficiarios que lo requerían.

Como resultado de las primeras jornadas de abordaje se concretaron 1.217 controles oftalmológicos y se entregaron 1.107 anteojos sin costo para los beneficiarios.

El programa continuará su con un recorrido planificado como parte de una estrategia territorial que alcanzará 10 departamentos y 16 localidades entrerrianas.