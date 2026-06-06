Con una inversión superior a los 42 millones de pesos realizarán mejoras sanitarias y edilicias en histórica escuela de Ceibas

El próximo 9 de junio se realizará la apertura de sobres en el marco del proceso licitatorio para la ejecución de las obras en la institución educativa ubicada en la localidad de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy. El acto administrativo tendrá lugar a las 10 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

Los trabajos permitirán resolver problemáticas sanitarias y edilicias que afectan el normal funcionamiento de la institución que se encuentra próxima a cumplir 100 años de trayectoria y alberga a 247 estudiantes, garantizando mejores condiciones de seguridad e higiene para toda la comunidad educativa. La intervención comprende un presupuesto oficial de 42.956.447 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que “además de mejorar las condiciones edilicias en un edificio histórico para la comunidad de Ceibas, se dará respuesta a una necesidad esencial como es el acceso seguro al agua potable junto a entornos más seguros y adecuados para el aprendizaje”.

Añadió además que “estas obras responden a una planificación sostenida que se lleva adelante con los recursos que se disponen para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio y cada intervención tiene un impacto directo en la calidad de los espacios donde estudiantes y docentes desarrollan sus actividades diarias”.

La obra contempla la ejecución de una nueva instalación sanitaria, incluyendo cámaras de inspección, cámara séptica y pozo absorbente, con el objetivo de reemplazar el sistema actual, que se encuentra colapsado y genera riesgos sanitarios para quienes concurren al establecimiento. Asimismo, se renovarán los piletones del sector cocina y se realizarán reparaciones generales para optimizar su funcionamiento cotidiano.

También se prevé la ejecución de una nueva red presurizada de agua fría para abastecer de manera directa al sector de cocina, garantizando el acceso a agua potable. Además, se reemplazarán los tanques de reserva existentes, actualmente construidos en asbesto cemento, por nuevos sistemas acordes a la normativa vigente. Estas mejoras contribuirán significativamente a las condiciones de salubridad y al correcto desarrollo de las actividades educativas en el establecimiento.