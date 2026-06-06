Frigerio en Victoria entregó financiamiento al municipio e inauguró la brigada forestal y obras en el hospital geriátrico

La base operativa de la Brigada Forestal es una obra estratégica para el combate de incendios en el sur provincial y la región de islas, demandó una inversión superior a los 277 millones de pesos y fue financiada en un 90 por ciento con recursos provinciales.

Acompañado por la intendenta, Isa Castagnino, Frigerio subrayó la importancia de reactivar una obra que había quedado inconclusa en 2023 y destacó la ubicación elegida: “desde el punto de vista de la seguridad, en uno de los ingresos de la provincia más importantes desde Rosario. En este portal que combina lo turístico con el cuidado del ambiente, vamos a tener a los bomberos en un lugar que el sentido común indica que tiene que ser este”.

“Todo este equipo antes estaba en La Paz y ahora lo trajimos al lugar donde más hacen falta. Cuando había incendios teníamos que traerlos siempre desde allá hasta acá; ahora van a estar instalados aquí, van a poder vivir acá y tendrán las comodidades que se merecen”, explicó.

La nueva infraestructura funcionará como centro operativo y de capacitación permanente, fortaleciendo la respuesta ante emergencias y el trabajo articulado con otras jurisdicciones.

Luego, Frigerio inauguró la ampliación del hospital geriátrico, donde residen 72 personas mayores. Los trabajos contemplaron la construcción de tres consultorios, con una inversión cercana a los 39 millones de pesos.

El gobernador destacó el compromiso del personal de la institución: “Claramente hay un nivel de compromiso con el lugar, desde la directora hasta los que hacen la limpieza. El amor por su trabajo, más allá de los inconvenientes que todos conocemos en general, nos llenó de emoción y de energía para seguir adelante”.

Finalmente, el mandatario formalizó la entrega de un préstamo de 249.415.427 pesos a la municipalidad de Victoria, provenientes del Fondo Fiduciario de Infraestructura Municipal (FFIM), destinado al proyecto “El Barrio a la Calle”, que prevé la pavimentación de 21 cuadras en sectores vulnerables.

En ese marco, Frigerio señaló que la herramienta financiera responde a una demanda histórica de los municipios: “Nosotros creamos un Fondo Fiduciario de Infraestructura municipal en el ámbito de la Legislatura provincial para poder financiar estas obras con condiciones muy favorables, para que los intendentes tengan otra herramienta para darle respuesta a los vecinos”.

El financiamiento permitirá mejorar la calidad urbana en barrios ubicados dentro de los bulevares de la ciudad. Con esta asistencia, Victoria se convirtió en el quinto municipio en acceder al FFIM, a través del cual ya se destinaron más de 1.186 millones de pesos a localidades entrerrianas.

Estuvieron presentes también los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; y la diputada Laura Stratta.