Funcionarios y representantes gremiales darán sus aportes al proyecto de reforma previsional

Durante miércoles y jueves los senadores recibirán al titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, al ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y a secretarios generales de los gremios que nuclean a docentes y empleados públicos. Así también en la semana, los legisladores están convocados a sesionar, en el marco del 147º Período Legislativo.

La Cámara de Senadores está convocada a sesión ordinaria para los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente.

La Cámara de Senadores está convocada a sesión ordinaria para los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente. Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Reforma previsional

Siguiendo el cronograma de trabajo para el análisis del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, miércoles y jueves se desarrollarán reuniones conjuntas de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos).

El miércoles 10 de junio, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, a partir de las 9, explicará el proyecto ante los senadores el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, asimismo hará lo propio el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Por la tarde, a partir de las 15, están convocados los gremios docentes: el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos (AGMER), Abel Aníbal Antivero; el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de la Provincia de Entre Ríos (AMET), Jorge Andrés Besel; la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos, Seccional Entre Ríos (UDA), Mirta María Raya; y la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Seccional Entre Ríos (SADOP), Alejandra Frank.

El jueves 11 a la hora 9, volverán a reunirse los miembros de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para continuar con el estudio del Expediente N° 15.711.

Invitados para esta jornada: el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Entre Ríos (ATE), Oscar Alberto Muntes; el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Entre Ríos (UPCN), José Ángel Allende; el secretario general de la Asociación Judicial de la Provincia de Entre Ríos (AJER), José María Segura; el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sergio Daniel Almeida; y la secretaria general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Seccional Entre Ríos (UEJN), Bibiana Starck.