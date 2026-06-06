Impulsan el reconocimiento provincial del encuentro anual de artesanos de Aranguren

La propuesta de ley promueve la jerarquización de la festividad que cuenta con 15 años de trayectoria.

En declaraciones a Radio Diputados, la coordinadora de Cultura y Educación del municipio, Yamila Cornejo, destacó el impacto positivo que tendrá la norma para la visibilización de la localidad y el fortalecimiento de la economía local.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos analiza el proyecto de ley, impulsado por la diputada María Laura Stratta, que establece la declaración de Fiesta Provincial del Artesano al encuentro cultural que se realiza cada año el 28 de marzo en Aranguren, en el departamento Nogoyá. La iniciativa, que recibió dictamen favorable este martes 2 en comisión de Cultura y Turismo, tiene como premisa otorgar un marco institucional a una festividad popular que cuenta con 15 años de vigencia y que registra una creciente convocatoria de expositores provenientes de distintos puntos del país.

La coordinadora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Aranguren, Yamila Cornejo, explicó en diálogo con Radio Diputados que el evento comenzó como una actividad con participación de creadores de la zona y que en su última edición reunió a más de 180 artesanos de diversas provincias del país. Al respecto, la funcionaria señaló que la consolidación del espacio genera nuevas demandas y expectativas, por lo cual se proyecta “extender la duración de la fiesta a un fin de semana completo con el propósito de optimizar la comodidad de las delegaciones visitantes y potenciar las alternativas productivas y recreativas”.

El texto del proyecto pone de relieve que la jerarquización de la actividad permitirá incluir la localidad en los circuitos turísticos provinciales a través del calendario de celebraciones populares. Según los fundamentos de la propuesta, la medida representa una oportunidad estratégica para que los municipios de menor escala demográfica adquieran un mayor posicionamiento en la agenda cultural de la región, propiciando el desarrollo de hotelería, gastronomía y servicios locales.