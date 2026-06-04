Se invirtieron más de 30 millones de pesos en mejoras edilicias y sanitarias en una escuela rural de Federal

Las obras se llevaron adelante a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, en el marco de la planificación provincial destinada a fortalecer la infraestructura educativa.

La institución cuenta con una construcción aproximada de 50 años y cumple un rol estratégico para las familias de esta zona rural. Allí concurren estudiantes de distintos parajes y también se brinda el servicio de comedor escolar, por lo que las mejoras edilicias resultan prioritarias para garantizar condiciones adecuadas en el funcionamiento.

“Estas obras de emergencia permiten atender situaciones urgentes y hacen posible que los chicos puedan aprender en espacios seguros, adecuados y funcionales”, señaló el ministro Hernán Jacob.

Además sostuvo que “la inversión en infraestructura educativa forma parte de una planificación sostenida que se lleva adelante para dar respuesta a situaciones críticas, como la que se presenta en este caso, que resulta indispensable dado que está relacionado directamente con la salud de las personas que concurren a la institución escolar”.

Los trabajos tuvieron una inversión provincial de casi 31 millones de pesos y se ejecutó la perforación de un nuevo pozo de agua, debido a que el sistema actual presenta problemas de contaminación y acumulación de arena, situación que afecta la calidad del agua y el funcionamiento de las instalaciones. Además, se realizó el reemplazo de cañerías y la adecuación del sistema de distribución hacia el edificio escolar. La superficie total que se intervino fue de 123 metros cuadrados.

La obra también contempló la reparación del sistema sanitario cloacal, reconstrucción de tapas de cámaras de inspección, limpieza y desagote del sistema, además de mejoras en la instalación eléctrica. A su vez, se realizaron trabajos de cambio y ajuste de aberturas, reparación de revoques, intervenciones en sanitarios, cocina y cubierta de techo.