A once años del Ni una Menos Diputados renueva su compromiso con la prevención de la violencia de género

La Cámara de Diputados de Entre Ríos adhirió a la conmemoración del aniversario del movimiento social que visibiliza la lucha de las mujeres contra la violencia machista y la defensa de sus derechos.

En diálogo con Radio Diputados, la diputada Carolina Streitenberger, destacó el protocolo aprobado recientemente por el cuerpo para la prevención y el abordaje de casos de abusos o maltratos en el ámbito laboral.

El 3 de junio de 2015 la primera marcha del movimiento Ni una Menos constituyó un antes y un después en la lucha por visibilizar la demanda de las mujeres contra las diferentes formas de violencia y el reclamo por el fin de los femicidios.

A 11 años de una fecha histórica, la Cámara de Diputados de Entre Ríos adhirió a la conmemoración de un reclamo que atraviesa a la sociedad e instó a reflexionar sobre la importancia de políticas públicas de prevención, asistencia y protección para las mujeres.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, diputada Carolina Streitenberger -invitada por Radio Diputados- valoró la aprobación del cuerpo del protocolo para prevenir la violencia laboral y de género.

Además la legisladora propuso reflexionar sobre el rol de la sociedad en el abordaje de la problemática y sus consecuencias.

En primer lugar, Streitenberger sostuvo: “La marcha marcó un antes y un después en nuestra sociedad; puso en boca de todos la forma de replantearnos la violencia hacia las mujeres. Seguimos en la misma lucha. Con el último femicidio de Agostina, nos damos cuenta que hablar de violencia es hablar de una deuda que tenemos como sociedad. Hay que involucrarse y tener jueces que actúen ante un femicidio con perspectiva de género. Por eso nos seguimos convocando cada 3 de junio en la marcha Ni una Menos”.

En otro pasaje de la entrevista, Streitenberger valoró la aprobación del marco normativo para prevenir casos de violencia. Al respecto señaló: “Hace poco aprobamos dentro de una Comisión Especial un Protocolo de Prevención e Intervención en casos de Violencia Laboral y Violencia Laboral con motivo de Género, dentro de la Cámara. Se trató de un trabajo minucioso que realizamos apenas asumí la Comisión de la Banca de la Mujer. Es importante que cada una de las instituciones tenga un protocolo de acción”.

Sobre el esquema normativo vigente en el país para garantizar una vida libre de violencia e impulsar la igualdad de género, Streintenberger consideró: “Tenemos la Ley Micaela, la Ley Olimpia y son normas que van actualizando los tipos de violencia. Las leyes que tenemos son muy buenas. Necesitamos jueces con perspectiva de género para actuar en casos de femicidio y en situaciones de violencia de género. Hay que seguir hablando de quién ejerce violencia y quién vulnera derechos. A 11 años vuelve a pasar lo mismo, ponemos a la víctima en el foco, la interpelamos, a su familia y a su entorno”.