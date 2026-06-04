Definieron en Diputados el marco para remover altos funcionarios

La Cámara de Diputados de Entre Ríos atravesó este martes 2 una jornada de trabajo en comisiones.

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Gabriela Lena, avanzó en la redacción por consenso del régimen de aplicación para la remoción de altos funcionarios por mal desempeño, contenido en el Expediente Nº29.014.

El borrador inicial surgió de la unificación de tres textos del mismo tenor. En cuanto al contenido de la normativa, la diputada Lena expresó: “Analizamos exhaustivamente artículo por artículo, construyendo acuerdos en base a la mejor redacción posible”. Del mismo modo, la legisladora brindó proyecciones sobre la continuidad del proyecto y anticipó: “Llegamos casi hasta el final del articulado así que en la próxima reunión de comisión estarían las condiciones para poder dictaminar sobre el texto definitivo”.

Conjunta de Salud Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología

Presidida por Silvio Gallay y Susana Pérez, la comisión analizó el Expediente Nº29.151, de autoría de la diputada Silvina Deccó, que propone la creación del Programa Productivo, Educativo, Tecnológico y Social denominado “Traspasando Fronteras”, mediante el cual se prevé la fabricación de dispositivos de asistencia que se entregarían de forma gratuita a personas con discapacidad y artritis reumatoidea.

La iniciativa plantea que estudiantes de escuelas técnicas utilicen impresoras 3D para fabricar dispositivos de accesibilidad en las 55 escuelas técnicas de Entre Ríos. La normativa -según la autora- busca “dar continuidad a la producción solidaria de herramientas para personas con discapacidad, utilizando impresoras 3D y conocimientos curriculares existentes en los establecimientos técnicos”, sin requerir nueva inversión estatal.

El proyecto se basa en la experiencia desarrollada por el Laboratorio Diseño Litoral 3D, un emprendimiento del médico reumatólogo ex presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, César Graf. El médico diamantino participó de la comisión como invitado, junto a referentes de la Asociación Ayuda Mutua Artritis Reumatoidea (AMAR), Isabel Cisterna y Marta Campo. La propuesta legislativa contempla, además, articular recursos educativos existentes con el apoyo de municipios y ONGs.

Recursos Naturales y Ambiente y de Educación, Ciencia y Tecnología

Los integrantes de ambas comisiones, bajo la conducción de Juan Manuel Rossi y Susana Pérez, emitieron dictamen sobre el proyecto de ley de la diputada Gabriela Lena, Expediente Nº27.541, que instituye la ceremonia escolar “Compromiso ambiental para la protección del patrimonio natural de la Provincia de Entre Ríos”, a realizarse cada 5 de junio en simultáneo con las celebraciones globales por el Día Mundial del Medio Ambiente. En los fundamentos del texto, Lena aseguró: “Uno de los mayores desafíos para la preservación de los ecosistemas consiste en fomentar hábitos que posibiliten prácticas sustentables”.

Recursos Naturales y Ambiente

La comisión presidida por Juan Manuel Rossi emitió dictámenes en dos proyectos orientados a la preservación de la fauna autóctona. Por un lado, el Expediente Nº29.218, de la diputada María Elena Romero, promueve la declaración de Monumento Natural Provincial al anfibio Nyctimantis Siemersi, conocido popularmente como “rana tractor”.

Además se dictaminó sobre el Expediente Nº29.181, del diputado Lénico Aranda, que persigue idéntica declaración protectora para el mamífero subterráneo Ctenomys Rionegrensis, denominado “tuco-tuco de Río Negro”. El director general de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Pablo Aceñolaza, participó del trabajo en comisión y explicó que la norma otorgará a las especies “un nivel superior de conservación y fiscalización, permitiendo visibilizar y estudiar sus frágiles poblaciones ante amenazas en sus hábitats”. Participó además el intendente y guardafauna del Parque Nacional Pre Delta, Jeremías Mancini.

Cultura y Turismo

La comisión presidida por el diputado Mauro Godein emitió dictámenes en dos proyectos de ley. El primero, referido al Expediente Nº29.148 impulsado por Laura Stratta, declara como “Fiesta Provincial del Artesano” al encuentro que anualmente se celebra en la localidad de Aranguren, en el departamento Nogoyá. El segundo alude al Expediente Nº28.613 venido en revisión, por el cual se instituye el 4 de junio como el “Día de la Milonga entrerriana”, en homenaje al natalicio del músico Víctor Velázquez. El análisis de las iniciativas estuvo acompañado por el senador por el departamento Tala y autor del proyecto, Juan Diego Conti, así como de funcionarios de la Secretaría de Cultura de la provincia.