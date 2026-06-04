Ni Una Menos: reflexionar para construir una sociedad más justa. Escuela Secundaria numero 47

Los y las estudiantes de 6.º año participaron de un taller en el marco de la jornada Ni Una Menos, un espacio de reflexión, diálogo y producción colectiva sobre la prevención de las violencias por motivos de género, la construcción de vínculos respetuosos y la importancia de promover la igualdad.

Compartimos algunas imágenes y producciones realizadas durante la actividad, que reflejan el compromiso, la sensibilidad y las valiosas reflexiones de nuestros estudiantes frente a una problemática que nos interpela como sociedad.

Educar en el respeto, la empatía y los derechos humanos es una tarea que construimos entre todos.

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