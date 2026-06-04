El viernes pasado, 29 de mayo, se realizó la reunión mensual de la Microrregión del Noroeste Entrerriano RÍO NATIVO en el Municipio de El Pingo en la sede del Centro Cultural Eva Peron, nos recibió su intendente Laura Rupp, quien nos dio la bienvenida y compartió sus deseos del trabajo en conjunto con todas las localidades que la integran.

🗣️Luego la Coordinadora General de la Microrregión Río Nativo, Carina Spahn, Directora de Turismo de Santa Elena, saludo a los presentes y continuó con el acto inicial de apertura haciendo un resumen del recorrido realizado desde los comienzos de ésta mesa de trabajo regional, del 2024 a la actualidad.

🗣️Seguidamente se procedió al trabajo interno entre los miembros que la componen donde se abordaron temas concernientes a la funcionalidad organizativa y administrativa. Se trataron las participaciones en las futuras ferias como Camino y Sabores, La Rural y FIT en Caba.

🗣️ También se evaluaron otras acciones estratégicas de comunicación, difusión y promoción dentro de la Microrregión apuntando al turismo de cercanía y otras en la provincia de Santa Fe. En dicha jornada estuvieron presentes Santa Elena, La Paz, Villa Urquiza, Maria Grande, San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Bovril, Alcaraz, Hasenkamp, Seguí, Pueblo Brugo, La Picada, Arroyo Corralito y El Pingo.

🗣️La próxima reunión será el 26 de junio en Yeso Oeste.

Más info www.rionativo.com.ar.

Gestión:Gustavo Martínez,Presidente Comunal.

#SigamosCreciendoJuntos

#ComunaArroyoCorralito

#RioNativo