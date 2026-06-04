La Paz: Usuarios denuncian la quita de una frecuencia clave de transporte entre Paraná y La Paz

Vecinos y trabajadores de la zona paranaense denunciaron públicamente la interrupción de un servicio esencial para la conectividad de diversas localidades del departamento Paraná y alrededores. Se trata del colectivo de la empresa Echevarría, que partía a las 6:00 de la mañana desde la Terminal de Ómnibus de Paraná con destino a la ciudad de La Paz.

El recorrido, que atraviesa puntos estratégicos como Cerrito, Hasenkamp y Santa Elena, es vital para el cumplimiento de las obligaciones laborales y académicas de decenas de pasajeros. Entre los usuarios más afectados se encuentran docentes y estudiantes de enfermería, quienes hoy se ven imposibilitados de llegar a sus destinos en tiempo y forma.

Reclamos sin respuesta

Según manifestaron los damnificados a través de mensajes enviados a medios de comunicación, ya se ha presentado una nota formal de reclamo ante la Dirección de Transporte de la provincia. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna solución ni atención por parte de las autoridades competentes.

«Hasta el momento ha sido ignorada por el secretario. Está más preocupado por su futura candidatura que por dar una respuesta favorable a los que necesitamos llegar a cumplir con nuestras obligaciones», expresaron los usuarios con evidente malestar.

El impacto en la región

La falta de este transporte de primera hora deja a un sector de la población sin alternativas viables de traslado en una franja horaria donde la demanda es crítica para el sistema de salud y educativo. La incertidumbre sobre si el servicio será restablecido o si se trata de un recorte definitivo mantiene en vilo a los departamentos de Paraná y La Paz, que dependen de este corredor para su dinámica diaria.

A la espera de una respuesta por parte de la Secretaría de Transporte o de la propia empresa prestadora, los usuarios continúan organizándose para visibilizar el conflicto y recuperar un servicio que consideran indispensable para el desarrollo de sus actividades.

Cabe recordar que la empresa Ríos Tur dejó de brindar servicios interurbanos de manera definitiva a partir del lunes 2 de marzo de 2026 . La firma solicitó dar de baja sus permisos debido a una crisis económica por baja recaudación y dificultades para renovar su flota.

Para garantizar la conexión de las localidades afectadas, la Transporte Echevarría (empresa familiar local de Santa Elena) se hizo cargo de cubrir los recorridos de forma provisoria desde esa misma fecha.

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