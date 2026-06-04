La Paz: Expo Rural 2026

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de La Paz invita a empresas, comercios, emprendedores e instituciones a participar con su stand en la Expo Rural 26.

🐄 96° Exposición Agrícola Ganadera

🏭 48° Muestra Comercial e Industrial

🐎 2° Encuentro de Destrezas Criollas

📅 Del 3 al 6 de septiembre

📍 Ruta Nac. 12 Km 602,5 – La Paz – Entre Ríos

Una excelente oportunidad para mostrar productos, servicios y generar nuevos vínculos comerciales en uno de los eventos más importantes de la región.

📲 Reservá tu espacio y consultá por stands al 3437-403060.