María Grande: Se realizó la entrega de Becas Municipales

En la tarde del viernes se llevó a cabo el acto de entrega de más de 40 Becas Municipales, con una inversión superior a los 30 millones de pesos anuales. Esta iniciativa que busca acompañar a estudiantes de María Grande en su formación académica y brindar más oportunidades para su desarrollo personal y profesional.

Desde el Municipio renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestros estudiantes, convencidos de que invertir en educación es apostar al presente y al futuro de María Grande, se indicó.