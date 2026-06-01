Villa Alcaraz: Operativo de castración

Cincuenta nuevas mascotas fueron atendidas

Medio centenar de mascotas fueron parte del operativo de castración realizado el pasado 30 de mayo en Alcaraz.

La jornada se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Predio Ferrocarril y fue coordinada por la Secretaría de la Producción del Gobierno de Alcaraz, con el objetivo de promover el cuidado responsable de perros y gatos.

Agradecemos a cada vecina y vecino que participó de esta iniciativa, demostrando compromiso y responsabilidad con la salud y el bienestar animal de nuestra localidad, se indicó.