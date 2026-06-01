Jun 01

Cerrito: Se viene una nueva edición de la Feria “Del Campo a tu Mesa”

El próximo 13 de junio, a partir de las 10:00 horas, se realizará en Plaza Las Colonias la 12.ª edición de la Feria “Del Campo a tu Mesa”, un espacio que reúne a productores y emprendedores de la región para ofrecer productos frescos y de elaboración local.

🥬 Verduras agroecológicas
🥚 Huevos
🍯 Productos regionales
🌿 Aromáticas
🧀 Alimentos manufacturados y mucho más

La feria se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores y consumidores, promoviendo el consumo local y el desarrollo de los emprendimientos de nuestra zona.

Los emprendedores de Cerrito interesados en participar pueden comunicarse con el Área de Producción al 343 4605667.

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