Ya es oficial: Habrá concursos en la administración pública

UPCN informó que accedió hoy al decreto Nº 1452, que establece el Reglamento General de Concursos, al cual le hizo importantes aportes.

“Contiene conceptos que fuimos construyendo”, señaló la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, pero a la vez marcó que existen “objeciones en algunos puntos, que se pueden mejorar”.

Además subrayó: “Nuestra intención siempre es que prevalezca la experiencia del trabajador que ya está en la administración pública y que se garantice la participación gremial en el proceso”.

Después de casi un año de trabajo, el gobierno provincial emitió el decreto Nº 1452, que establece el “Reglamento General de Concursos para el nombramiento e ingreso a la planta permanente, promociones y asignación de Jefaturas de Departamento y División”.

En los considerandos de la norma se indica claramente que UPCN trabajó la idea con el gobierno en una mesa técnica de trabajo que integró “por ser la entidad de mayor representatividad de los trabajadores del sector público en la provincia”.

La Secretaria Adjunta del Sindicato destacó que el decreto “contiene conceptos que fuimos construyendo”. Si bien señaló que “hay cuestiones en los que no estuvimos de acuerdo y se pueden ir mejorando”, aseguró que “también hay muchos otros en los que pudimos hacer prevalecer la experiencia del trabajador que ya está en la administración pública”.

Otro punto que resaltó es que “se garantiza la participación sindical en el proceso, logrando de este modo la defensa de los derechos de los trabajadores”.

Domínguez puntualizó luego las expectativas de UPCN respecto a la aplicación de este régimen. “Queremos que la implementación sea gradual, que capacitemos a todos los trabajadores para que conozcan este sistema que, a diferencia de otros regímenes, intenta tener cierta celeridad y que los concursos puedan efectivizarse con igualdad de oportunidades, pero también integrando la tecnología y generando la jerarquización de la administración pública”, expuso.

En el mismo sentido indicó que el articulado “está planteado para el acceso a las jefaturas y para el ingreso a la planta permanente”. Asimismo, el Sindicato logró que en el artículo 20, que habla expresamente de los suplentes, “se prevea que los cargos vacantes de los organismos críticos no permanezcan sin cobertura, que es otra discusión dentro de los lineamientos del concurso, pero adaptado a la complejidad de esos servicios”.