Se realizó la entrega de certificados del Curso de Formación de Agentes Sanitarios en Entre Ríos

El acto se celebró en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Allí, las autoridades entregaron los certificados a los agentes que completaron la formación.

La capacitación tuvo una duración de 10 meses, con una carga horaria total de 250 horas bajo modalidad virtual. Los participantes provinieron de distintos puntos de la provincia y, en muchos casos, se trató de personas sin formación previa en salud que accedieron a herramientas y conocimientos vinculados al trabajo sanitario y comunitario.

Cabe señalar que esta iniciativa fue declarada de Interés Ministerial mediante la Resolución Nº 2229/2025 y por el Consejo Directivo de la FCS, a través de la Resolución Nº 720/24, en reconocimiento a la importancia estratégica de la formación de agentes sanitarios para el fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud.

La directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, destacó: “Esta primera cohorte representa un paso importante en la capacitación de recursos humanos para el sistema sanitario provincial, fortaleciendo la presencia territorial y el vínculo con las comunidades entrerrianas. La iniciativa es un logro institucional de gran relevancia, resultado del trabajo articulado entre la universidad pública y el Ministerio de Salud de la provincia”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, Gregorio Etcheverry, señaló que la formación de agentes sanitarios fortalece la atención primaria de la salud al acercar herramientas concretas a personas comprometidas con sus comunidades, y destacó que esta propuesta reafirma el compromiso de la Facultad con una educación inclusiva, territorial y orientada a dar respuesta a las necesidades reales de la población.

Durante el trayecto formativo, los participantes incorporaron contenidos orientados a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la identificación y priorización de problemáticas sanitarias, la planificación de actividades comunitarias y el trabajo integrado con los equipos de salud.