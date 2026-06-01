Murió un reconocido cantante de cumbia tras un choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Elías Morel, líder de la banda El Sabor de la Cumbia, falleció este domingo después de impactar la combi que conducía contra un camión cisterna en la autopista Rosario-Santa Fe. El tránsito debió ser interrumpido por la presencia de gas en la zona.

Un reconocido cantante de cumbia murió este domingo por la mañana en un grave accidente ocurrido sobre la autopista Rosario-Santa Fe. La víctima fue identificada como Elías Morel, líder de la banda santafesina El Sabor de la Cumbia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 141,5, cerca de la cabina de peaje de Sauce Viejo, donde la furgoneta que conducía el músico impactó contra la parte trasera de un camión cisterna cargado con gas.

La tragedia generó conmoción en la región debido a la popularidad del artista dentro de la música tropical santafesina y obligó a desplegar un importante operativo de seguridad

Cómo fue el accidente en la autopista

De acuerdo a la información difundida por medios santafesinos, el choque ocurrió durante la mañana del domingo y fue advertido inicialmente por trabajadores del peaje, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras el impacto, personal de la Guardia Provincial acudió al lugar junto a efectivos policiales, bomberos y profesionales del sistema de emergencias Sies 107.

Los rescatistas lograron extraer el cuerpo de Elías Morel del interior de la combi, aunque el cantante de cumbia ya había fallecido debido a la violencia del choque.

La presencia de gas propano-butano transportado por el camión cisterna obligó además a cortar completamente la circulación vehicular en ambos sentidos de la autopista por cuestiones preventivas.

Los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11 mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y peritaje.

Fuente: El Once